Svećenik iz Benina o Hrvatima: 'Božićne pjesme pjevaju kao na sprovodu. Stalno su opterećeni'

Svećenik Odilon-Gbènoukpo Singbo, koji je prije gotovo dva desetljeća iz rodnog Benina stigao u Hrvatsku, danas djeluje u Zagrebačkoj nadbiskupiji, a svoja iskustva života među Hrvatima podijelio je u razgovoru za RTL Danas. Kaže kako ga je po dolasku u Hrvatsku dočekalo niz iznenađenja, a jedno od najvećih doživio je tijekom prve polnoćke kojoj je prisustvovao dok još nije dobro govorio hrvatski jezik. - Nigdje se nisam susreo s narodom koji ima toliko prekrasnih božićnih skladbi, a onda ih ljudi pjevaju kao da su na sprovodu. Kao da je netko umro, a ne da se Bog rodio - rekao je. Singbo ističe kako u Africi gotovo da nije ni poznavao pojam stresa te da je za tu riječ prvi put čuo tek nakon dolaska u Hrvatsku na studij. Smatra da su Hrvati često opterećeni i nezadovoljni, iako za to, prema njegovu mišljenju, nemaju stvarnog razloga.

Hrvate je opisao kao narod sklon prigovaranju, kukanju i komentiranju svega oko sebe, a kao primjer naveo je hrvatsku nogometnu reprezentaciju.

- Nismo li često pametniji i stručniji od Zdravka Dalića i njegova stožera? - upitao je.

Govoreći o vjeri, podsjetio je kako evanđelje predstavlja radosnu vijest te poručio da bi kršćanstvo trebalo biti povezano s radošću, a ne samo s trpljenjem i ozbiljnošću.

- Nekada su se pogani obraćali gledajući radost kršćana. Tko zna kamo bi danas prešli kad bi nas vidjeli. Kršćanstvo možemo nazvati vjerom radosti - rekao je.

Dodao je kako ljudi ne bi trebali tražiti sreću samo kada je u životu sve idealno.

- Trebamo biti sretni čak i kad nije sve onako kako planiramo. Kada znam da su mi prijatelji tu, kada znam da je Bog sa mnom, zahvaljujući tome imam unutarnju radost koju mi nitko ne može oduzeti - poručio je.

U svojoj knjizi Bog moje radosti piše o 'deset protuotrova namrgođenom kršćanstvu', a među njima posebno izdvaja važnost odmora.

- Onaj koji se ne odmara, umara sve oko sebe. Uvijek pronalazi nešto što treba napraviti i toliko prigovara drugima koji se odmaraju dok on radi da je na kraju bolje da se i sam odmorio. Njegov rad umara sve druge jer ih opterećuje. Onaj tko zna stati i odmoriti se, taj ima moć nad svime što radi - navodi u knjizi.

Singbo je u Hrvatsku stigao radi nastavka školovanja na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Hrvatski jezik naučio je tijekom studija, a 2009. godine stekao je titulu magistra teologije i bio proglašen najboljim studentom svoje generacije. Doktorirao je prije sedam godina, a obnašao je i dužnost prvog sveučilišnog kapelana Hrvatskog katoličkog sveučilišta.