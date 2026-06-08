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TOMISLAV LUKAČ

Svećenik iz Hrvatske zgrozio izjavama o homoseksualnosti: 'Ovo su zastrašujuće riječi...'

Piše 24sata,
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Svećenik iz Hrvatske zgrozio izjavama o homoseksualnosti: 'Ovo su zastrašujuće riječi...'
Foto: youtube/screenshot

" Bog stvara ljude. Bog ne stvara homoseksualne sklonosti. Te sklonosti ljudi razviju zbog različitih čimbenika", stoji u opisu snimke koju je objavio svećenik Lukač...

Mladi svećenik Tomislav Lukač, koji je javnosti otprije poznat po prijeporu sa Severinom, medijskim istupima i velikim brojem pratitelja na društvenim mrežama, izazvao je zgražanje brojnih korisnika društvenih mreža  svojim izjavama o homoseksualnosti.

On je na Instagramu homoseksualnost opisao kao "sotonsko maslo". Kazao je kako osobe s takvim sklonostima "uglavnom nisu krive".

- Bog stvara ljude. Bog ne stvara homoseksualne sklonosti. Te sklonosti ljudi razviju zbog različitih čimbenika - stoji u opisu snimke.

U isječku svećenik navodi:

- Zato što Sotona nema vlastitu glinu, ne može stvoriti ništa. Može samo izokrenuti ono što je stvoreno. Je l' vi vjerujete u Boga koji bi dao nekome tijelo za osobu suprotnog spola, a onda stavio u njega sklonosti za osobu istog spola? Kakav je to Bog? To je Bog koji te muči. To je Bog koji nije ljubav. Ja ne vjerujem u takvog Boga - kazao je Lukač.

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"Promoviraš mržnju", "Stvarate netrpeljivost", "Ovo me duboko uznemirilo", "Ovo je zastrašujuće", "Ako vjeruješ da je Bog stvorio svakog čovjeka, onda je teško tvrditi da su nečije duboke emocije i osjećaji automatski 'sotonsko maslo'. Homoseksualne osobe nisu nastale jučer, niti zbog neke moderne ideologije, postojale su kroz cijelu ljudsku povijest", pišu mu u komentarima.
 

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Komentari 45
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