Svećenik iz Hrvatske zgrozio izjavama o homoseksualnosti: 'Ovo su zastrašujuće riječi...'

Mladi svećenik Tomislav Lukač, koji je javnosti otprije poznat po prijeporu sa Severinom, medijskim istupima i velikim brojem pratitelja na društvenim mrežama, izazvao je zgražanje brojnih korisnika društvenih mreža svojim izjavama o homoseksualnosti.

On je na Instagramu homoseksualnost opisao kao "sotonsko maslo". Kazao je kako osobe s takvim sklonostima "uglavnom nisu krive".

- Bog stvara ljude. Bog ne stvara homoseksualne sklonosti. Te sklonosti ljudi razviju zbog različitih čimbenika - stoji u opisu snimke.

U isječku svećenik navodi:

- Zato što Sotona nema vlastitu glinu, ne može stvoriti ništa. Može samo izokrenuti ono što je stvoreno. Je l' vi vjerujete u Boga koji bi dao nekome tijelo za osobu suprotnog spola, a onda stavio u njega sklonosti za osobu istog spola? Kakav je to Bog? To je Bog koji te muči. To je Bog koji nije ljubav. Ja ne vjerujem u takvog Boga - kazao je Lukač.

"Promoviraš mržnju", "Stvarate netrpeljivost", "Ovo me duboko uznemirilo", "Ovo je zastrašujuće", "Ako vjeruješ da je Bog stvorio svakog čovjeka, onda je teško tvrditi da su nečije duboke emocije i osjećaji automatski 'sotonsko maslo'. Homoseksualne osobe nisu nastale jučer, niti zbog neke moderne ideologije, postojale su kroz cijelu ljudsku povijest", pišu mu u komentarima.

