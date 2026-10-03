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Svećenik iz Slavonije: 'Žena ne smije biti ovisna o muškarcu. Ne ulaziti u brak bez svog kruha...'

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 1 min
Svećenik iz Slavonije: 'Žena ne smije biti ovisna o muškarcu. Ne ulaziti u brak bez svog kruha...'
Foto: Screenshoot/
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Snimka propovijedi objavljena je na Instagramu te ju je pogledalo više od pola milijuna ljudi...

Nijedna žena ne bi trebala ući u brak: prvo, da nije obrazovana, drugo, da nije zaposlena, i da nema svoj kruh u rukama, rekao je u propovijedi svećenik Krunoslav Karas. Snimka njegove propovijedi je objavljena na stranici Studentskog katoličkog centra Slavonski Brod i privukla je veliku pozornost na društvenim mrežama. Videozapis je podijelila i Severina.

- Djevojke, žene, po mom mišljenju, mom osobnom mišljenju, nijedna žena ne bi trebala ući u brak: prvo, da nije obrazovana, drugo, da nije zaposlena, i da nema svoj kruh u rukama. Žena se ne smije učiniti ovisnom o muškarcu. Žena treba biti neovisna, žena treba biti emancipirana. Netko će reći: 'Evo, vidi, feminista'. Pa i jesam u jednu ruku, da - rekao je u propovijedi.

- Zašto? Znate, kad toliko čuješ problema i nevolja, osvijestiš se. Zašto? Žena se, nažalost, učini ovisnom o muškarcu. Da, muškarac je taj koji vlada, koji gospodari, koji privređuje, a ti si tu da šutiš i slušaš. Ne, to nije volja Božja. To nije ono što Bog želi. Žena mora biti emancipirana, žena mora biti neovisna, i ne smije biti ovisna o muškarcu - nastavio je svećenik.

Snimka je pregledana preko pola milijuna puta, ima skoro 30 tisuća lajkova i preko tisuću komentara. 

Krunoslav Karas rođen  je 9. lipnja 1979. godine u Osijeku. Prvih šest godina osnovne škole završio je u Dardi, a zadnje dvije u Osijeku, gdje je kao prognanik boravio za vrijeme i nakon Domovinskoga rata.

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U Osijeku je završio i srednju graditeljsko-geodetsku školu, te stječe zanimanje građevinskog tehničara. Nakon srednje škole služi vojni rok u Požegi i Zagrebu. Poslije vojske, 1999. godine, zajedno s obitelji vraća se u Dardu.

Sa željom da postane svećenik dolazi u Bogoslovno sjemenište Đakovo i upisuje studij teologije. Diplomirao je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu 2005. godine. Za đakona je zaređen 30. listopada 2005., a đakonski praktikum proveo je u Župi sv. Nikole biskupa u Vinkovcima.

Za mladomisničko geslo izabrao je riječi iz Druge poslanice Timoteju: "Znam komu sam povjerovao" (usp. 2 Tim 1,12). Djeluje kao župnik Župe Uznesenja Blažene Djevice Marije u Brodskom Vinogorju (Slavonski Brod) te kao studentski kapelan i duhovnik.

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