Svećenik koji je poručio 'neka pate i neka u patnji umru' tvrdi: 'Ta moja izjava je kršćanska...'

Neka pate i neka u toj patnji umru oni kojima smeta vaše zajedništvo, dolazak u crkvu, vaša pjesma i ljubav prema Bogu, crkvi i hrvatskom narodu. Zajedništvo je posebno zablistalo na koncertima našeg Thompsona u Zagrebu i u Sinju. Mladi, ustrajte na tom putu, a straha nema za naš narod i domovinu.

Rekao je to prošlog petka gvardijan sinjskog Svetišta i Samostana fra Marinko Vukman, koji se na kraju mise za Veliku Gospu obrušio na saborsku zastupnicu Daliju Orešković. Zasmetao ga je njezin komentar na govor Zlatka Dalića. On je tijekom srijede nakon mise u tom sinjskom samostanu održao govor gdje je rekao: "Bez obzira na napade glasne manjine koja nas stalno vrijeđa, koja ne voli i neće Hrvatsku, ali naša se mladost ponovno probudila i na to sam ponosan. Neka samo tako nastave. To je naša Hrvatska i to smo mi Hrvati."

Izazvalo je to mnoštvo različitih reakcija, no upravo izjava Orešković da Dalić, rođen u BiH, etiketira i proziva Hrvate koji nemaju drugu domovinu, navukla je najviše bijesa.

Fra Vukman je svoje poziv da 'umru' sada morao pojasniti za portal Vjerujem, čijem novinaru je rekao kako se radi o poruci iz Svetog pisma.

- Nikada nije bila moja nakana povrijediti bilo koga, nego snažno podsjetiti na ono što Sveto pismo jasno govori. Prorok Ezekiel svjedoči: ‘Ako se bezbožnik ne obrati, umrijet će u svom grijehu’ (Ez 33,9). I Isus sam kaže: ‘Ako ne povjerujete da Ja jesam, umrijet ćete u svojim grijesima’ (Iv 8,24). Dakle, nije riječ o proklinjanju niti o želji da ikome bude zlo, nego o ozbiljnoj istini vjere – da zatvorenost Bogu i ustrajavanje u grijehu vodi u propast. Ako je netko moje riječi shvatio drukčije, kao osobni napad ili prokletstvo, onda nije uhvatio njihovu pravu nakanu. Ja sam u svom stilu želio naglasiti ozbiljnost obraćenja, a ne poželjeti ikome patnju ili smrt - rekao je Vukman.

Dodao je kako nije bio 'iziritiran', a komentar Dalije Orešković izvukao je samo kao jedan primjer. Spomenuo je kako mu je narod pljeskao nakon tog zahvalnog govora.

- Želim jasno reći da nije bilo izritiranosti u mom govoru – to je izraz koji je prejak. Moj govor na kraju središnjeg euharistijskog slavlja bio je stilski obilježen i usmjeren na razmišljanje o životu i vjeri. Poznat sam po suradnji s ljudima iz raznih društvenih sredina, otvorenosti prema svakom čovjeku i uistinu nemam nikakve zadrške. Uvijek ću pružiti ruku, bilo kome, bilo kada. Ured gvardijana Franjevačkog samostana u Sinju otvoren je za svakoga dok god sam ja na toj službi – ne samo za ljude iz Sinja i Cetinskog kraja, već i za gospođu Daliju Orešković, za sve novinare s kojima sam uvijek imao dobru suradnju i za sve ljude dobre volje - kaže svećenik.

Kazao je i kako je njegova izjava o patnji i umiranju 'kršćanska'.

- Da, moja izjava jest kršćanska – i to u svojoj srži. Kršćanska vjera nikada ne uljepšava istinu niti skriva ozbiljnost posljedica grijeha i odbacivanja Boga. Isus Krist nije govorio samo o ljubavi i milosrđu, nego i o sudu, obraćenju i posljedicama života bez Boga

'Nacrtao mi je metu'

Nije trebalo dugo čekati na odgovor same zastupnice Orešković, koja je rekla da je svećenik od nje napravio lovinu.

- Riječi sinjskog gvardijana prijetnja su miru i slobodi. Od tih se riječi Crkva nije ogradila niti ih jasno osudila. Šutnjom i drugim postupcima, Crkva već duže vrijeme odobrava i podupire simbole ustaškog režima. To nije suverena i suvremena Hrvatska i ne može biti temelj državnog zajedništva. Iako mi je nacrtao metu na čelo na svetoj misi pred 50 000 ljudi, sve što imam reći sinjskom gvarijanu je mir s tobom. Mir želim svima - napisala je Orešković.