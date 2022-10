Svećenik odbio pričestiti Antu, dječaka s autizmom: 'Hoće li on baciti hostiju? To je svetogrđe!'

Svećenik don Anđelko Buljat odbio je pričestiti dječaka Antu, koji je autističan. Antina majka je za Dnevnik.hr ispričala što se događalo te subote. Ante ima 10 i pol godina, a njegova majka htjela ga je uključiti u pripreme za Prvu pričest u župi Benkovac (Rođenje BDM), kako bi sa svojim vršnjacima iduće godine primio Prvu pričest. No, on tamo neće primiti taj sakrament.

- Dugo sam pokušavala doći do svećenika don Anđelka Buljata kako bismo se našli i dogovorili oko Prve pričesti. Napokon nas je primio u subotu. No, umjesto pomoći i razumijevanja, u subotu je autizam dobio još jedan šamar i to od ljudi za koje smatraš da žive vjeru koju propovijedaju na misama koje služe, da imaju sluha i empatije za one najranjivije. Ali nemaju - ispričala je majka.

"Kaže da 'oni' ne shvaćaju smisao pričesti'

Kako kaže, župnik je rekao da Antu neće pričestiti jer "oni" ne shvaćaju smisao pričesti.

- I da je on već duhovno pričešćen, ma što mu to značilo. Rekao je da ako Ante baci hostiju, to će biti svetogrđe. Nakon toga je rekao da ga može eventualno krizmati kada za to dođe vrijeme, ali tek na kraju mise kad svi odu iz crkve, jer je to čin pomazanja po čelu i lakše je - ispričala je majka.

- Svećenik je donio svoj sud u našem slučaju i nadamo se da mu je savjest čista. Užasno sam se osjećala nakon tog razgovora i plakala sam. U toj crkvi suprug i ja smo se vjenčali, a i Ante je kršten, ali tamo neće primiti Prvu pričest. Osjećala sam se odbačeno i nevjerojatno mi je da nisu imali razumijevanja za dijete - ispričala je majka koja je, nakon svega, odlučila potražiti pomoć u drugoj župi.

'Hoće li baciti hostiju iz usta?'

Don Anđelo Buljat je za Dnevnik.hr rekao kako nije odbio dijete.

- Naravno da ovo dijete nije manje vrijedno od zdrave djece, ali roditelji bi se trebali pomiriti sa situacijom takvom kakva je, a ne optuživati - rekao je Buljat i dodao kako treba prije svega procijeniti tko je kadar i sposoban shvatiti Prvu pričest.

- Ne možete se igrati sa svetim stvarima. Pitao sam majku je li Ante kadar shvatiti taj sakrament i hoće li baciti hostiju iz usta, a majka je na to rekla "i ja se toga bojim" - rekao je svećenik te dodao kako bi to bilo svetogrđe.

Majka opovrgava te tvrdnje svećenika i tvrdi kako ona nije to rekla niti smatra da bi Ante bacio hostiju.

- Svetogrđe bi bilo da osoba svjesno i s namjerom učini nešto neprimjereno u takvim okolnostima, ali ne treba završiti teološki fakultet da bi ovo shvatili. Ovaj svećenik ne zna da taj dodir pomazanja (čela) kod krizme može izazvati jaču reakciju, budući da neke osobe s autizmom ne vole nikakav dodir jer imaju senzorne poteškoće - rekla je majka.

'Takvo' dijete

Svećenik je kazao i kako druga djeca znaju biti gruba te upitao je li potrebno "takvo dijete izlagati njima" te da je bolje da "takvo dijete" ide posebno na vjeronauk jer mu se treba posvetiti i prilagoditi.

No, majka kaže da svećenik nije uopće spominjao mogućnost da dijete ide posebno na vjeronauk. Na kraju je odlučila da se Ante ipak pričesti u drugoj crkvi.

