Stravična ispovijest majke: 'Liječila sam dijete izbjeljivačem i smrdilo je kao da čistite WC...'

Sve se više raširila teorija da se djecu koja boluju od autizma može liječiti opasnom kemikalijom klor dioksidom koja je nalik na izbjeljivač.

Iako stručnjaci upozoravaju kako se radi o izrazito opasnoj kemikaliji sve veći broj ljudi pokušava djecu liječiti upravo MMS-om, odnosno klor dioksidom.

Isto je učinila jedna majka iz Hrvatske koja se sada zbog svega kaje, a zbog straha od osude svoju je priču anonimno ispričala Dnevniku Nove TV.

- Svaki put kad mu špricnem tu dozu u usta ne osjećam se dobro. Ono smrdi gore od deterdženta. Njemu iz usta smrdi kao kad čistiš WC. Ali tako mora biti, to je dobro za njega. Pa izliječit će se - rekla je majka.

Sve je, kako kaže, radila po uputama žene koja se predstavlja kao magistrica prirodne medicine.

- Ona mi priča da je kod mog djeteta ipak nešto s duhovne strane u pitanju i da ga možda odvedem na egzorcizam… - rekla je majka i dodala kako je vrijeme odmicalo, djetetu je bilo sve gore.

- Jedan dan sam tako mućkala taj klor i pošpricala me kapljica po crnim tajicama, a one su u sekundi izblijedile. Skužim da već neko vrijeme primjećujem da mi je sudoper sav izblijedio. I onda sam se zgrozila jer mi je prošlo kroz glavu da to moje dijete pije, tada sam shvatila što radim i prestala sam sa svime - ispričala je majka.

O CD protokolu pisali smo u više navrata. Radi se o navodnoj terapiji MMS-om, odnosno klor dioksidom, opasnom otopinom koja je sastavom slična izbjeljivaču, a koju nadriliječnici preporučuju kao lijek protiv cijelog niza bolesti i stanja, od autizma do karcinoma.

MMS, po zagovarateljima ove opasne i neutemeljene prakse, služi kao lijek za čitav niz bolesti te iz organizma čisti parazite koji navodno uzrokuju autizam, ali takvo uvjerenje nema uporište u znanosti, a stručnjaci diljem svijeta već godinama upozoravaju da MMS izaziva trovanja i oštećenja organa.

Studenti Edukacijsko-rehalibilitacijskog fakulteta, u suradnji sa stručnjacima, pokrenuli su peticiju protiv primjene notornog CD protokola kod djece. Dosad su prikupili više od 3.000 potpisa, a cijelu peticiju možete pročitati OVDJE.

