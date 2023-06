Svećenik u Novoj Gradiški slao poruke dječaku: 'Došao nam je i pred kuću, zvao ga je u auto...'

Jedna obitelj saznala je prije godinu dana da je njihov sin u jednom periodu tijekom 2022. godine razmjenjivao poruke sa svećenikom iz Nove Gradiške, prenosi Danas.hr.

„Hajde da se večeras nađemo i malo provozamo mojim automobilom“, samo je jedna od poruka za koju su roditelji tada 16-godišnjeg dječaka bili uvjereni da je stigla njihovom sinu od svećenika.

- Naše dijete je došlo kući, krenulo se derati u panici ‘Mama tu je svećenik, mama tu je svećenik’, mi nismo znali o čemu se radi - ispričao je očuh dječaka.

Roditelji su ispričali kako je njihov sin mislio da se putem aplikacije Grindr dopisuje s prijateljem s kojim se nije čuo neko vrijeme jer sa svećenikom dijeli isto ime.

- Svećenik je došao tu gdje živimo, na početak ulice i naše dijete ga je srelo putem. Kada je došao do njega, svećenik je otvorio prozor automobila i rekao 'Ja sam, sa mnom si se dopisivao, uđi u automobil' i on je pobjegao kući i rekao nam što je bilo - ispričali su roditelji.

Kažu kako je dječaj imao veliko povjerenje u svećenika, a nakon svega je s biološkim roditeljima otišao na policiju.

- Policija je digla ruke i rekla da on ima 16 godina, da on sam odlučuje o tome i da oni s tim nemaju ništa. Kazali su nam da je dijete trebalo ući u automobil i tek tada bi oni mogli nešto poduzeti, te su se ogradili. Žalosno je što policija niti zbog reda nije izašla na mjesto gdje on živi, što mu nisu uzeli laptop… - rekli su roditelji i dodali kako su kontaktirali Požešku biskupiju.

- Objasnila sam im o čemu se radi, da imamo slike zaslona poruka i da je to strašno. Biskupija je reagirala brzinom munje, te u roku dva sata svećenik više nije bio u Novoj Gradiški. Nisu nam htjeli reći gdje je, osim da je u samostanu u blizinu te da mu je zabranjeno sve osim sprovoda - ispričala je majka dječaka.

- Brzo se to pročuje i sazna. Djeca ga zezaju ‘To je onaj što je bio sa svećenikom’. Sve to ima svoju težinu. Morali smo ga ispisati iz škole. Rezao se po rukama, rezao se po nogama, završio je u dvije psihijatrijske ustanove u Zagrebu - ispričali su roditelji.

Danas.hr objavio je fotografije prepiske između svećenika i dječaka, a možete ih pogledat OVDJE.