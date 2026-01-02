Obavijesti

'PAS NA VEZU'

Svećeniku smetali orašari, sad opet diže prašinu pravilima za blagoslov: 'Novac na tanjuriću'

Piše 24sata,
Foto: 24sata/24sata

Župnik Josip Tomić iz Broda poslao je župljanima detaljne upute za blagoslov kuća. Popis pravila, darova i ponašanja mnoge je podsjetio na njegov raniji obračun s Orašarom

Sjećate se svećenika iz Gorskog kotara koji je nedavno privukao pažnju javnosti zbog neobične borbe s Orašarom? Isti župnik ponovno je tema rasprava zbog uputa koje su župljani dobili uoči blagoslova kuća, javlja Index.

Riječ je o župniku Josipu Tomiću iz župe Brod, a obavijest se odnosi i na mještane Kuželja, Plešaca i Turaka. Sadržaj poruke, koja je kružila među vjernicima, mnogima je zapela za oko zbog vrlo preciznih pravila – od odijevanja, ponašanja u kući pa sve do načina darivanja.

U dopisu se, među ostalim, navodi kako blagoslov kuća u pravilu počinje nakon 8 sati ujutro i traje do oko 17 sati, ovisno o župnikovim obvezama. Naglašava se da se svećenika tijekom blagoslova ne nudi hranom ni pićem, osim ako to sam ne zatraži. Ipak, ostavljena je mogućnost darivanja.

Ako netko želi, može darovati piće poput rakije ili vina, kao i suhomesnate proizvode. Ti darovi, stoji u obavijesti, koriste se za potrebe župe, primjerice tijekom radnih akcija ili župnih proslava, ali nisu obavezni.

Posebnu pažnju privukao je dio u kojem se detaljno opisuje što vjernici trebaju pripremiti za dolazak svećenika. Na popisu su bijeli stolnjak, posijano božićno žito ili neki drugi božićni simbol, blagoslovljena trokralska voda s grančicom, raspelo te dvije upaljene svijeće na stolu.

Uz to se navodi i 'novčani dar na tanjuriću', uz izričitu napomenu da novac ne smije biti u koverti. Iako se naglašava da dar nije obvezan te da iznos nije važan i nije uvjet za blagoslov, sama formulacija izazvala je brojne komentare.

Upute se ne zaustavljaju samo na stolu. Kućedomaćin, prema poruci, svećenika mora dočekati primjereno, svi ukućani trebaju biti okupljeni oko obiteljskog stola, uredno odjeveni, a televizori i radiji moraju biti ugašeni. Psi, pak, ne smiju biti u prostoru koji se blagoslivlja i trebaju biti vezani ili izvan kuće.

U završnom dijelu obavijesti navodi se kako se u vezi blagoslova primjenjuju svi važeći crkveni propisi. Tako se ističe da kućanstva koja ne prime blagoslov nemaju pravo na određene oblike župnog zajedništva, poput crkvenog zvonjenja, sprovoda, krštenja ili vjenčanja.

Zanimljivo je da ovo nije prvi put da se slične upute povezuju s istim župnikom. Naime, gotovo identična obavijest bila je objavljena na službenim stranicama župe i prije nekoliko godina, no čini se da i danas izaziva jednako snažne reakcije.

