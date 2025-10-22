Zelenski je rekao da Ukrajina namjerava uvesti i početi koristiti Gripene sljedeće godine
Švedska namjerava Ukrajini prodati do 150 borbenih aviona
Švedska pregovara o prodaji između 100 i 150 Saabovih borbenih zrakoplova JAS Gripen Ukrajini, rekao je u srijedu premijer Ulf Kristersson nakon sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem.
Zelenski je rekao da Ukrajina namjerava uvesti i početi koristiti Gripene sljedeće godine.
"Za našu vojsku, Gripeni su prioritet“, rekao je na zajedničkoj konferenciji za novinare s Kristerssonom.
Dvojica čelnika posjetila su Linkoping na jugu Švedske i tamošnji Saab, proizvođača borbenog zrakoplova JAS 39 Gripen.
"Potpuno smo svjesni da je pred nama dug put", rekao je Kristersson. "Ali od danas smo posvećeni istraživanju svih mogućnosti u opskrbi Ukrajine velikim brojem borbenih zrakoplova Gripen u budućnosti."
Mogućnost isporuke Gripena Ukrajini razmatra se posljednje dvije godine, ali je odgođena kako bi se Kijev mogao usredotočiti na uvođenje američkih borbenih zrakoplova F-16 koje je počelo prošlog kolovoza.
Gripen je u upotrebi od 1996. i Saab ih je ukupno proizveo oko 280.
