Obavijesti

News

Komentari 0
BRUTALNI NAPADI

Švedska suočena s teškim zločinima bandi: Najavljuju pritvor i 13-godišnjacima

Piše HINA.,
Čitanje članka: 1 min
Švedska suočena s teškim zločinima bandi: Najavljuju pritvor i 13-godišnjacima
Foto: Fredrik Sandberg/TT/REUTERS

Prošle je godine švedska policija primijetila porast regrutiranja tinejdžera mlađih od 18 godina za izvršenje ubojstava, budući da su suočeni s manjim nadzorom tijela za provođenje zakona...

Švedska, suočena s teškim zločinima povezanih s bandama, u ponedjeljak je najavila planove prema kojima bi od sljedećeg ljeta slala počinitelje kaznenih djela u centre za pritvor maloljetnika već od 13 godina, iako zbog svoje dobi ne mogu biti kazneno odgovorni.

Vlada u Stockholmu prethodno je zadužila nacionalnu zatvorsku upravu da odredi odjele u pritvorskim ustanovama za osobe od 15 do 17 godina koje su počinile teška kaznena djela. Ovaj se nalog sada proširuje i na maloljetnike od 13 i 14 godina, objavilo je švedsko Ministarstvo pravosuđa.

VELIKA TUGA U SLOVENIJI Bližnji Aleša u suzama: 'Bolno je. Bio je s nama pola sata prije tragedije. Hitna je sporo došla'
Bližnji Aleša u suzama: 'Bolno je. Bio je s nama pola sata prije tragedije. Hitna je sporo došla'

Švedska se godinama muči s kriminalnim bandama koje često regrutiraju maloljetnike za izvršenje teških zločina, uključujući i ubojstva.

Prema aktualnom zakonodavstvu, 13-godišnjaci i 14-godišnjaci nisu kazneno odgovorni, no zakonodavnim prijedlogom liberalno-konzervativne vlade premijera Ulfa Kristerssona to se nastoji promijeniti u slučaju da su maloljetnici počinili iznimno teška zlodjela.

Snižavanje dobne granice kaznene odgovornosti za najteže zločine važno je ne samo za zaštitu društva već i za pomoć djeci da napuste put kriminala, objasnio je u izjavi ministar pravosuđa Gunnar Strömmer.

VIDEO: TRENUTAK NESREĆE Tragedija u Njemačkoj! Dvojica Hrvata i Srbin poginuli dok su BMW-om bježali od policije
Tragedija u Njemačkoj! Dvojica Hrvata i Srbin poginuli dok su BMW-om bježali od policije

"Kada 13-godišnjaci i 14-godišnjaci jure okolo s automatskim oružjem, društvo mora odgovoriti punom snagom", rekao je Henrik Vinge, predsjednik Odbora za pravosuđe i član desne nacionalističke stranke Švedskih demokrata.

Prošle je godine švedska policija primijetila porast regrutiranja tinejdžera mlađih od 18 godina za izvršenje ubojstava, budući da su suočeni s manjim nadzorom tijela za provođenje zakona i često su zaštićeni od kaznenog progona u usporedbi s odraslima.

Strommer je u ožujku ove godine upozorio da će iskorjenjivanje nasilnog kriminala u zemlji trajati najmanje jedno desetljeće zbog infiltracije imigrantskih narko-bandi u pravosudni sustav, policiju i zatvore.

Prema službenim podacima, u 2024. godini je čak 120 djece mlađe od 15 godina bilo osumnjičeno za počinjenje ubojstva ili za sudjelovanje u ubojstvu. To je povećanje za četiri puta u samo dvije godine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Lampioni su od 1 do 10 eura, cvijeće od 12 eura. Pogledajte kolike su cijene bile prije eura
UOČI SVIH SVETIH

Lampioni su od 1 do 10 eura, cvijeće od 12 eura. Pogledajte kolike su cijene bile prije eura

Prodavači tvrde da nisu dizali cijene • Isti lampion u trgovini košta 0,99 centi, a na Mirogoju 4 eura • Krizanteme u posudi u dućanima su i po 5, a na groblju i do 20 eura
Ovo je napadač iz Novog Mesta, sudac: Nije priznao krivnju!
ODREĐEN MU PRITVOR

Ovo je napadač iz Novog Mesta, sudac: Nije priznao krivnju!

Šok u Sloveniji! Sabrijan Jurkovič, osumnjičen za smrt 48-godišnjaka, u pritvoru zbog opasnosti od ponavljanja zločina. Premijer Golob najavljuje radikalne mjere usred političke krize
FOTO Stotine lampaša za Aleša: 'Izletio je pomoći sinu, žao mi je što me nije zvao da ne ide sam'
24SATA U NOVOM MESTU

FOTO Stotine lampaša za Aleša: 'Izletio je pomoći sinu, žao mi je što me nije zvao da ne ide sam'

Šutar je preminuo nakon što je zadobio udarac u bratu ispred noćnog kluba. Došao je po svog sina, kojeg kojega je ranije počela maltretirati skupina Roma. Kada je stigao, mladić mu je zadao koban udarac u glavu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025