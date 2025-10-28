Švedska suočena s teškim zločinima bandi: Najavljuju pritvor i 13-godišnjacima

Švedska, suočena s teškim zločinima povezanih s bandama, u ponedjeljak je najavila planove prema kojima bi od sljedećeg ljeta slala počinitelje kaznenih djela u centre za pritvor maloljetnika već od 13 godina, iako zbog svoje dobi ne mogu biti kazneno odgovorni.

Vlada u Stockholmu prethodno je zadužila nacionalnu zatvorsku upravu da odredi odjele u pritvorskim ustanovama za osobe od 15 do 17 godina koje su počinile teška kaznena djela. Ovaj se nalog sada proširuje i na maloljetnike od 13 i 14 godina, objavilo je švedsko Ministarstvo pravosuđa.

Švedska se godinama muči s kriminalnim bandama koje često regrutiraju maloljetnike za izvršenje teških zločina, uključujući i ubojstva.

Prema aktualnom zakonodavstvu, 13-godišnjaci i 14-godišnjaci nisu kazneno odgovorni, no zakonodavnim prijedlogom liberalno-konzervativne vlade premijera Ulfa Kristerssona to se nastoji promijeniti u slučaju da su maloljetnici počinili iznimno teška zlodjela.

Snižavanje dobne granice kaznene odgovornosti za najteže zločine važno je ne samo za zaštitu društva već i za pomoć djeci da napuste put kriminala, objasnio je u izjavi ministar pravosuđa Gunnar Strömmer.

"Kada 13-godišnjaci i 14-godišnjaci jure okolo s automatskim oružjem, društvo mora odgovoriti punom snagom", rekao je Henrik Vinge, predsjednik Odbora za pravosuđe i član desne nacionalističke stranke Švedskih demokrata.

Prošle je godine švedska policija primijetila porast regrutiranja tinejdžera mlađih od 18 godina za izvršenje ubojstava, budući da su suočeni s manjim nadzorom tijela za provođenje zakona i često su zaštićeni od kaznenog progona u usporedbi s odraslima.

Strommer je u ožujku ove godine upozorio da će iskorjenjivanje nasilnog kriminala u zemlji trajati najmanje jedno desetljeće zbog infiltracije imigrantskih narko-bandi u pravosudni sustav, policiju i zatvore.

Prema službenim podacima, u 2024. godini je čak 120 djece mlađe od 15 godina bilo osumnjičeno za počinjenje ubojstva ili za sudjelovanje u ubojstvu. To je povećanje za četiri puta u samo dvije godine.