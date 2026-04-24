VIDEO: ANALIZA SUKOBA

Sveučilišna profesorica: Trump gubi strateški smjer, a Iran jača svoju poziciju na Bliskom istoku

Piše 24sata,
Foto: Marko Prpić/Pixsell

Profesorica Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu Đana Luša u u podcastu Bobu Bob! Večernjeg TV-a novinara Igora Bobića analizirala je aktualne geopolitičke napetosti, s posebnim naglaskom na sukob na Bliskom istoku i ulogu Sjedinjenih Američkih Država. 

U razgovoru je Luša istaknula kako se međunarodni odnosi nalaze u razdoblju izražene nestabilnosti te da se strateški potezi globalnih sila sve teže predviđaju. Govoreći o američkoj politici, posebno u kontekstu Donalda Trumpa, ocijenila je kako su dosadašnji potezi bili nedosljedni te da takav pristup otežava jasnu i dugoročnu vanjskopolitičku strategiju SAD-a.

- Postoji dojam neujednačenosti u američkom pristupu, što stvara nesigurnost i kod saveznika i kod protivnika - rekla je Luša. 

Osvrćući se na Iran, profesorica je naglasila kako ta država unatoč pritiscima i sankcijama i dalje zadržava značajnu stratešku poziciju u regiji. Prema njezinoj analizi, Iran raspolaže kapacitetima koji mu omogućuju dugotrajnije političko i sigurnosno djelovanje, što ga čini važnim čimbenikom u regionalnim odnosima snaga.

U širem kontekstu globalne politike, Luša je u razgovoru s Igorom Bobićem upozorila i na promjene u međunarodnom poretku, ističući kako se odnosi između velikih sila, Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Kine. nalaze u fazi preoblikovanja. Takva dinamika, smatra ona, dodatno komplicira rješavanje regionalnih kriza.

- Aktualna geopolitička situacija ne može se pojednostavljeno promatrati kroz pobjede i poraze pojedinih aktera, već kao dugotrajan proces strateškog nadmetanja bez jasnog ishoda u kratkom roku - rekla je Luša. 

