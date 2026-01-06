Obavijesti

NOVE OKOLNOSTI

Svi Hrvati u Caracasu su dobro: Život se vraća u normalu, ali strah i dalje vlada ulicama...

Foto: GABY ORAA/REUTERS

Stanovnici se postupno vraćaju svakodnevici nakon američkog udara i otmice Madura, no na ulicama glavnog grada Venezuele osjeća se nelagoda i nesigurnost, kaže predstavnica Hrvata u Caracasu

Život u Caracasu vraća se u normalu nakon što su se stanovnici bili zatvorili u kuće uslijed američkog napada, ali na ulicama glavnog grada Venezuele osjeća se nelagoda, rekla je u ponedjeljak Hini predstavnica hrvatske zajednice u toj južnoameričkoj zemlji.

"Danas su se u gradu, malo po malo, nastavile uobičajene aktivnosti uz određeni strah", rekla je 61-godišnja Marina Krizmanić Zorn u telefonskom razgovoru iz Caracasa.

"Ljudi se kreću s nelagodom i nezadovoljstvom zbog onoga što se dogodilo", dodala je.

SAD je u subotu tijekom noći iznenada bombardirao vojne baze u Caracasu te oteo venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je preuzimanjem kontrole nad tom naftom bogatom zemljom.

Krizmanić Zorn kaže da ljudi kupuju potrepštine, poput hrane i lijekova, ali ne pretjerano.

"Kupuju što mogu kako bi preživjeli. Nema financijskih mogućnosti za kupnje izazvane strahom", objašnjava.

U njenoj četvrti nema vojnika na ulicama. U nedjelju su ondje prošle velike skupine paramilitarnih motorista izrazivši potporu otetom predsjedniku Maduru i njegoj vladi.

U Venezueli živi oko 4000 osoba hrvatskog porijekla koje se uglavnom okupljaju u društvenom klubu Hrvatski dom.

Putem zajedničke WhatsApp grupe im je Josip Hrgetić, koji je rođen u Venezueli a živi u Zagrebu, prenio poruku hrvatskog državnog tajnika Zvonka Milasa. Čelnik Ureda za Hrvate izvan Hrvatske ponudio je pomoć te institucije sa sjedištem u Zagrebu u slučaju da netko ima neku potrebu.

U Venezueli, međutim, nitko od Hrvata nije izvijestio o bilo kakvoj posebnoj potrebi. 

"Nemamo informaciju da itko ima nekih problema", kaže Krizmanić Zorn.

Ona bi mogla idući vikend okupiti dio Hrvata u Caracasu.

"Razmišljam o sazivanju sastanka naše pjevačke skupine za subotu", kaže.

Krizmanić Zorn rođena je u Caracasu, gdje su njeni roditelji došli iz Osijeka. Vlasnica je kompanije za ugradnju i prodaju elektroničkih proizvoda. U srijedu će normalno nastaviti s poslom nakon blagdanske stanke.

"Malo po malo život se nastavlja u novim okolnostima", zaključuje.

