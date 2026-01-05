Obavijesti

'PRISTOJAN SAM ČOVJEK'

Maduro na sudu: 'Nisam kriv!'

Maduro i supruga Cilia Flores odbacuju optužbe za trgovinu drogom i nasilne kartelske veze, prvo ročište zakazano za 17. ožujka

Svrgnuti venezuelski predsjednik Nicolas Maduro rekao je u ponedjeljak da se ne smatra krivim za optužbe za narkoterorizam nakon što je njegovo uhićenje potreslo međunarodnu politiku i natjeralo dužnosnike u Caracasu da reagiraju na američku vojnu operaciju. 

Maduro se na saveznom sudu u New Yorku izjasnio da nije kriv po četiri točke optužnice među kojima su narkoterorizam, urotu za uvoz kokaina te posjedovanje mitraljeza i razornih naprava.

"Nevin sam. Nisam kriv. Pristojan sam čovjek. Još uvijek sam predsjednik svoje zemlje", rekao je Maduro preko prevoditelja, prije nego što ga je prekinuo američki okružni sudac Alvin Hellerstein.

Madurova supruga Cilia Flores također se izjasnila da nije kriva. Sljedeće ročište zakazano je za 17. ožujka.

Sudac je rekao bračnom paru da imaju pravo obavijestiti konzulat Venezuele o svojim uhićenjima.

Maduro je optužen za nadziranje mreže trgovine kokainom koja je surađivala s nasilnim skupinama, uključujući meksičke kartele Sinaloa i Zetas, kolumbijske pobunjenike FARC i venezuelsku bandu Tren de Aragua.

Maduro je dugo poricao optužbe i govorio da su one izgovor ​​za imperijalističke planove za bogate venezuelske naftne rezerve. Dok se svjetski čelnici i američki političari suočavaju s izvanrednom otmicom šefa države, izdana je hitna naredba u Venezueli, objavljena u cijelosti u ponedjeljak. Njome se nalaže policiji da pretraži i uhiti svakoga tko je podržao američki napad u subotu. 

Vijeće sigurnosti UN-a u ponedjeljak je raspravljalo i o zakonitosti i implikacijama američke vojne operacije. Rusija, Kina i ljevičarski saveznici Venezuele osudili su napad.

Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres izrazio je zabrinutost zbog nestabilnosti u Venezueli i propitivao zakonitost Trumpovog napada, najdramatičnije američke intervencije u Latinskoj Americi od invazije na Panamu 1989. Američke specijalne snage u subotu su helikopterom upale u Caracas, razbile Madurov sigurnosni kordon i odvukle ga s praga sigurne sobe.

Madura, vezanih ruku, kao i njegovu suprugu Ciliju Flores u ponedjeljak ujutro su otpratili naoružani stražari u taktičkoj opremi iz pritvorskog centra u Brooklynu do helikoptera kojim su prevezeni prema sudu.

Tužitelji tvrde da je Maduro bio umiješan u trgovinu drogom od trenutka kada je počeo služiti u venezuelskoj Nacionalnoj skupštini 2000. godine do imenovanja za ministra vanjskih poslova i kasnijeg izbora za nasljednika pokojnog predsjednika Huga Chaveza 2013. godine. 

Savezni tužitelji u New Yorku prvi su put podigli optužnicu protiv njega 2020. u sklopu dugotrajnog slučaja trgovine narkoticima protiv sadašnjih i bivših venezuelskih dužnosnika i kolumbijskih gerilaca. Ažurirana optužnica objavljena u subotu dodala je neke nove detalje i suoptuženike, uključujući njegovu suprugu Ciliju Flores.

