Svi su tu, a njega nema! Dok u Beograd stižu tisuće, Vučić malo skoknuo do gradilišta u Surčinu

Tisuće i tisuće ljudi pristižu od jutarnjih sati u Beograd kako bi podržali studente u blokadi i njihove zahtjeve. DIo studenata stigao je u petak navečer u Beograd, dočekali su ih deseci tisuća Beograđana, rijeke ljudi i dalje se slijevaju u gradu, očekuje se najmasovniji prosvjed u povijesti Srbije...

POGLEDAJTE VIDEO: Veliki prosvjed u Srbiji

Pokretanje videa... 02:13 Prosvjed u Beogradu | Video: Tanja Dimitrijević

Na ulicama su i stari i mladi, studenti u blokadi uživaju veliku podršku građana Srbije.

Za to vrijeme srpski predsjednik Aleksandar Vučić sklonio se u predgrađe Beograda, u Surčin. On danima, ma tjednima, vrijeđa studente u blokadi, a sad kad su oni došli u Beograd, on je malo otišao iz grada do gradilišta EXPO-a...

- Ljudi imaju različite snove. Neki sanjaju da nešto i nekoga sruše. Drugi sanjaju da grade. Ja vjerujem da najveći dio građana Srbije hoće graditi bolju i uspješnu Srbiju. Uvjeren sam da ćemo i danas izdržati sve pritiske, sve napade, vjerujem da ćemo sačuvati mir i stabilnost... A onda da gradimo i pobjeđujemo u budućnosti. Baš kao što smo Srbiju iz pepela podigli prije 13 godina, tako da Srbiju vinemo u neslućene visine. Da budemo najbrže rastuća ekonomija Europe. Srbija ne smije da stane, živjela Srbija! - kazao je Vučić iz Surčina.

U opisu objave je napisao: "Ljudi sanjaju različite snove. Želim Srbiju koja se gradi, Srbiju koja napreduje, Srbiju koja pobjeđuje. Pobijedit će Srbija i danas i uvijek"...

I dok je on skoknuo do gradillišta EXPO-a, u Pionirskom parku ostavio je svoje 'studente koji žele učiti'. Ovi Vučićevi 'studenti' kampiraju u parku, ali među njima gotovo pa i nema studenata. Stigli ljudi po dnevnice i usput glumiti studente, iako je dobar njih po godinama bliže mirovini nego studiranju.

A ovim 'ćacima', kako ih nazivaju u Srbiji, u podršku stižu i skupine maskiranih muškaraca koji izgledaju sumnjivo. Kreću se u grupama, ne izgledaju kao da su studenti, sugovornici iz Beograda kažu nam kako je riječ o huliganima i kriminalcima koji su ubačeni tu da izazovu nerede...

- Veće grupe sumnjivih muškaraca viđene su tijekom petka i subote u Beogradu, stižu u podršku 'ćacima' u Pionirski park. - kažu nam sugovornici iz Srbije...

Ovdje pratite situaciju u Srbiji iz minute u minutu