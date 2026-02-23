Obavijesti

News

Komentari 0
OTKUP KAZNE

Svi torcidaši priznali krivnju za napad na Delije, za slobodu moraju dati po 4500 eura...

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Svi torcidaši priznali krivnju za napad na Delije, za slobodu moraju dati po 4500 eura...
Foto: Vijesti.ba

Pripadnici Torcide napali su navijače Crvene Zvezde 24. siječnja nedaleko Zračne luke Tuzla pri čemu je više osoba ozlijeđeno, a među njima bio je i jedan pripadnik policije

Admiral

Svih četrnaest navijača Hajduka priznalo je u ponedjeljak krivnju te je osuđeno na tri mjeseca zatvora pred Općinskim sudom u Živinicama zbog nedavnog napada na pripadnike navijačke skupine Crvene Zvezde, no mogli bi uskoro biti pušteni iz pritvora nakon što svaki pojedinačno uplati oko 4.500 eura za otkup kazne. 

Kako je za HINA-u potvrdio odvjetnik Mirko Lekić, proteklih tjedan dana odvjetnički tim pripadnika Torcide je pregovarao s pripadnicima Tužiteljstva Tuzlanske županije kako bi se postigla nagodba koja bi uključivala priznanje krivnje uz uvjet da im se dodijeli kazna zatvora od tri mjeseca.

NAKON UTAKMICE VIDEO Pogledajte kako su Torcida i Armada ispratili igrače
VIDEO Pogledajte kako su Torcida i Armada ispratili igrače

U ponedjeljak je o tome održano ročište pred nadležnim Općinskim sudom u Živinicama gdje je potvrđen taj dogovor. “Sud je prihvatio taj sporazum. Izrekao je kaznu od tri mjeseca zatvora. Njima je biti uračunato ovo vrijeme što su proveli u pritvoru”, rekao je Lekić za HINA-u. Pripadnici Torcide napali su navijače Crvene Zvezde 24. siječnja nedaleko Zračne luke Tuzla pri čemu je više osoba ozlijeđeno, a među njima bio je i jedan pripadnik policije.

Tada je privedeno više od 90 sudionika nereda, a njih 14 zadržano je u pritvoru. Od njih jedanaestorica imaju prebivalište u Hrvatskoj,  trojica u BiH. Odvjetnik Lekić pojasnio je da će odvjetnici odmah nakon što pismena presuda Općinskog suda bude dostavljena pokrenuti zahtjev da otkupom kazne što je u BiH moguće napraviti ukoliko je izrečena kazna do godinu dana zatvora.

POVIJEST SE PONAVLJA FOTO Pogledajte poruku Torcide za optuženog Joška Jeličića
FOTO Pogledajte poruku Torcide za optuženog Joška Jeličića

“Nakon što sud to odobri, ide otkup kazne oko 150 maraka (oko 75 eura) po jednome danu i kad uplate taj iznos mogu na slobodu”, izjavio je odvjetnik Lekić. S obzirom da su već proveli mjesec dana u pritvoru, svaki pripadnik Torcide će morati uplatiti po oko 4500 eura kako bi izašli na slobodu.  

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Još idem u osnovnu školu i imam sina. Tek mi je 14 godina'
ISPOVIJESTI IZ MAJČINSKOG DOMA U NAZOROVOJ

'Još idem u osnovnu školu i imam sina. Tek mi je 14 godina'

U domu u Nazorovoj je Majčinski dom za privremeni smještaj trudnicama i majkama, u najvećoj mjeri ovdje su maloljetnice sa svojim bebama. Ostati mogu dok se školuju, a kasnije živjeti i u stambenim zajednicama
Dabro je bio na popisu birača u Odžaku, poznanici: 'Obitelj s majčine strane je čestita srpska'
BiH KORIJENI

Dabro je bio na popisu birača u Odžaku, poznanici: 'Obitelj s majčine strane je čestita srpska'

Dabro je nedavno bio u Odžaku, a navodno ima i osobnu BiH
MAJKO MILA Ovo je renovirana ulica u pulskoj gradskoj jezgri!
POGLEDAJTE ŠTO SU UČINILI

MAJKO MILA Ovo je renovirana ulica u pulskoj gradskoj jezgri!

Naime, još šezdesetih godina postavili su asfalt preko kamenih ploča u Prvomajskoj ulici, a površina je s vremenom krenula propadati. Pa su sad preko toga prelili asfalt koji se uopće ne uklapa s ambijentom jezgre

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026