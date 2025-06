Švicarac skočio sa Starog mosta u Mostaru, a zatim su ga napali 'spasioci': 'Mogao je ubiti djecu'

Švicarac Luca Bont koji izvori vratolomne skokove diljem svijeta fizički je napadnut nakon što je skočio sa Staroga mosta u Mostaru, a napali su ga isti muškarci koji su mu prethodno priskočili u pomoć sa čamcima te ga izvadili iz rijeke Neretve.

Bont se u subotu oglasio na svom Instagram profilu objavivši kako mu nije jasno zašto je napadnut. Dodao je kako je sada zbog toga postao dodatno poznat u Bosni i Hercegovini.

U javnosti se najprije pojavio video zapis iz prethodnih dana na kojemu se vidi da se odjeveni mladić penje izvan ograde Staroga mosta u čemu ga pokušava spriječiti jedan od mladića u kupaćim gaćicama.

Nakon toga se vidi njegov vratolomni skok u rijeku Neretvu, identičan onima kakve izvodi diljem svijeta na atraktivnim lokacijama. No, nastavak priče u Mostaru je imao drukčiji epilog.

Kada je završio u Neretvi priskočili su mu u pomoć iz čamca koji je prolazio nedaleko.

Doveli su ga do obale, a nakon toga su Lucu Bonta započeli udarati 'spasioci'. Jedna od žena čiji se glas čuje na video zapisu uzviknula je 'nemojte ga'.

Predsjednik udruženja skakača sa Staroga mosta Lorens Listo osudio je za Avaz incident, navodeći kako je mladi Švicarac skočio vidno pijan, bez dozvole i prethodnih priprema čime je ugrozio sebe i ljude koji su se nalazili u Neretvi.

Lorens Listo kaže da je osobno svjedočio incidentu jer se nalazio u jednom okolnom kafiću.

- On je prvo oko 12 sati ušao u Klub skakača da pita može li skočiti. Međutim, pravilo je takvo da ne smijemo nikoga pustiti da skoči s mosta na svoju ruku, nego prvo mora proći obuku na lokalnoj skakaonici na visinama od pet, pa deset i onda 15 metara. On je bio upozoren i rečeno mu je da je to moguće samo na taj način i da ga osiguravaju skakači, da ga čeka i čamac. To je pravilo i za nas, a ne samo za turiste. On to nije htio i rekao je da neće skakati. Otišao je u lokalni kafić gdje sam i ja pio kavu, pio je alkohol sa svojim prijateljima avanturistima čitav dan. Pio je sve do 20 sati, bio je pod velikim utjecajem alkohola. Skočio je potpuno odjeven, u majici, trapericama i tenisicama, kako ne bi shvatili da će skočiti. Dolje su se nalazili čamci koji prevoze turiste. On je samo skočio, a u čamcu su bila djeca do pet godina. Mogao je tu djecu ubiti. Skakači ga nisu napali, nego je riječ o lokalnim kupačima koji se kupaju ispod Starog mosta. Kada sam vidio to, dotrčao sam iz kafića, bacio sam japanke i vidio sam da je krenula čitava hajka. On je dobio nekoliko udaraca, to nitko ne podržava. Meni je to bilo grozno, a kamoli nekome tko to gleda na snimci. Došao sam preko Radobolje da to zaustavim, stigao sam na pola stepenica do njega i uhvatio sam ga, nisam dao da ga više diraju. Pola tih ljudi nisam ni znao, uhvatio sam ga pod ruku i nisu ga više dirali. On je tada sam shvatio da je pogriješio, pružio je ruku skakačima, ispričao se, nije znao da je mogao ubiti djecu. Tek kada je vidio snimku, shvatio je što je učinio - rekao je Listo.

Poručuje da nitko ne podržava ono što se dogodilo i da se ružna slika poslala iz Mostara jer je riječ o turističkom gradu.

- Ovdje je svaki turist dobrodošao, svaki turist prođe obuku, dnevno skoči tri, četiri ili pet skakača, nekada i po deset, žena, muškaraca različitih uzrasta i rasa. Ono što je specifično za Stari grad jest da nema policije. Ovdje bude samo jedan policajac, koji samoinicijativno dolazi iz postaje, ja sam ga pohvalio, jer samo on dolazi. On ganja i džeparoše i prosjake. Skakači pokušavaju sve dovesti u red. Još jednom ponavljam da nitko ne opravdava ovo, kada sam pogledao snimku, ono grozno izgleda, ali isto tako kada sam trčao prema njemu, nitko ga nije udarao, najviše udaraca je dobio u vodi. Sada imamo ovdje ploču na mostu na engleskom jeziku gdje piše da je zabranjeno skakanje samoinicijativno - kaže Listo.