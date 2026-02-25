Obavijesti

News

Komentari 3
VIŠE OD 40 MRTVIH NA SKIJALIŠTU

Švicarska će platiti po 56.000 dolara za žrtve tragičnog požara

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Švicarska će platiti po 56.000 dolara za žrtve tragičnog požara
Foto: Denis Balibouse

To je financijska pomoć obiteljima žrtava i gesta suosjećanja, objavila je vlada i dodala da se odšteta odnosi na svaku poginulu i hospitaliziranu osobu.

Admiral

Švicarska vlada je u srijedu objavila da će platiti po 56.000 dolara za ozlijeđene i poginule u požaru u baru u skijalištu ⁠Crans-Montani na Novu godinu u kojem je poginula 41 i ozlijeđeno više od stotinu osoba.

To je financijska pomoć obiteljima žrtava i gesta suosjećanja, objavila je vlada i dodala da se odšteta odnosi na svaku poginulu i hospitaliziranu osobu.

POGINULA 41 OSOBA Obitelji žrtava napale vlasnike švicarskog diska iz pakla: 'Ubili ste te ljude, platit ćete za to...'
Obitelji žrtava napale vlasnike švicarskog diska iz pakla: 'Ubili ste te ljude, platit ćete za to...'

Također je najavila da će organizirati sastanak žrtava, predstavnika vlasti i osiguravajućih društava kako bi se postigla nagodba i izbjegli sudski postupci.

Vlada je obećala da će u nagodbi sudjelovati s 20 milijuna dolara. 

Uz to će kantonima proslijediti 8,5 milijuna dolara radi pokrivanja izvanrednih troškova.

Tužitelji i očevici kažu da je požar izbio kada su iskre s prskalica zapalile pjenu na stropu bara.

Među poginulima je puno tinejdžera i stranaca, a ozlijeđeno je 115 ljudi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Trump: Ovo je zlatno doba Amerike. Iran može gađati Europu svojim raketama
STANJE NACIJE

Trump: Ovo je zlatno doba Amerike. Iran može gađati Europu svojim raketama

Trump je ustvrdio da je SAD danas u svijetu „poštovan možda kao nikad prije” te da „toliko pobjeđuje” da „više ne zna što činiti s tim
Provjerite Eurojackpot rezultate
GLAVNI DOBITAK RASTE

Provjerite Eurojackpot rezultate

Najbliže glavnoj nagradi bilo je pet dobitnih listića s kombinacijom 5+1, a svaki od tih sretnih dobitnika osvojio je 348.925,10 eura.
Izglasala Skupština, Tomašević može tužiti Vladu zbog dočeka: 'Ponižen je, puca u prazno...'
ŽESTOKA SVAĐA

Izglasala Skupština, Tomašević može tužiti Vladu zbog dočeka: 'Ponižen je, puca u prazno...'

Grad Zagreb odbio je dati dozvolu za doček rukometaša zbog najavljenog nastupa pjevača Marka Perkovića Thompsona, nakon čega je organizaciju preuzela Vlada, a Tomašević je ustvrdio da to nije smjela učiniti bez dozvole Grada

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026