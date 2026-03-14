ZAKON O NEUTRALNOSTI

Švicarska vlada odbila dva zahtjeva SAD-a za prelijetanja povezana s ratom u Iranu

Piše HINA,
Švicarska vlada u subotu je objavila da je raspravljala o zahtjevima SAD-a o preletu zemlje američkih vojnih i službenih zrakoplova te je u skladu sa svojim zakonom o neutralnosti odbila dva ratna preleta povezana s Iranom, ali je dopustila tri preostala zahtjeva.

"Zakonom o neutralnosti zabranjenja su prelijetanja stranama u sukobu koji služe vojnoj svrsi povezanoj sa sukobom. Dopušteni su humanitarni i medicinski tranziti, uključujući i prijevoz ranjenih osoba, kao i preleti koji nisu povezani sa sukobom", priopćila je vlada.

Tri odobrena zahtjeva odnosila su se na dva transportna i jedan zrakoplov za održavanje.

Švicarska je izvijestila i da će budući zahtjevi za prelete biti odbijeni budu li premašivali uobičajen promet i ako se svrha tih preleta ne bude mogla utvrditi.

