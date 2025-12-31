Svijet dočekao 2026.: Lijepe želje, vatrometi i razne tradicije

Kada započne odbrojavanje - deset...devet...osam...sedam...., u četvrtak u ponoć ljudi će širom svijeta zakoračiti u novu godinu, opraštajući se od, na trenutke vrlo izazovne 2025., nadajući se boljoj i sretnijoj godini za sve nas.

Ponoć je prvo stigla na otoke Tihog oceana - na Kiritimati (Božićni otok), Tongu i Novi Zeland.

Nova 2026. u Sydneyu je tradicionalno dočekana spektakularnim vatrometom. Duž 7 km - preko čitave luke, zgrada i teglenica postavljeno je oko 40.000 raznih pirotehničkih sredstava i efekata. Stanovnici Sydneya, turisti i posjetitelji uživali su u efektnom vatrometnom vodopadu duž Sydney Harbour Bridgea. Ove je godine ondje vatromet održan uz pojačanu policijsku prisutnost, s obzirom na to da su prije nekoliko tjedana naoružani muškarci na proslavi židovskog blagdana Hanuke na plaži Bondi ubili 15 ljudi.

U središtu Seulu tisuće ljudi okupile su se oko povijesnog paviljona Bosingaka na ceremoniji zvonjave velikoga brončanog zvona koje u ponoć odjekne 33 puta, čime se tradicionalno svakog 31. prosinca označava kraj godine. Tradicija je to ukorijenjena u budističku kozmologiju te simbolizira 33 neba.

Samo sat vremena prema zapadu održane su proslave i bubnjarski nastup na prijevoju Juyong na Kineskom zidu nedaleko od Pekinga. Svi koji su sudjelovali u slavlju tradicionalno su nosili pokrivala za glavu. Ove su godine isticali transparente s natpisom "2026" i simbolom konja s obzirom na to da će veljača obilježiti dolazak Godine konja po kineskome lunarnom kalendaru.

A i drugdje se istodobno odvijaju pripreme za tradicionalnu ponoćnu zdravicu. Na temperaturama ispod nule u New Yorku su organizatori počeli s postavljanjem sigurnosnih barijera i pozornice da bi se pripremili za mnoštvo koje će se, zbog spuštanja kristalne novogodišnje kugle s vrha zgrade One Times Squarea, tradicije koja se održava od 1907., okupiti na Times Squareu, što će označiti početak novoe godine. Sve prate uživo i preko svojih ekrana milijuni gledatelja.

Na sličan način, samo u toplijim vremenskim uvjetima postavlja se pozornica na Copacabani u Riju de Janeiru. Ondje se očekuje doček nove godine uz glazbu i vatromet - na zabavi poznatoj kao "Reveillon". Organizatori se nadaju da će nadmašiti vlastiti Guinnessov svjetski rekord postavljen u 2024. za najveću proslavu dočeka Nove godine.

Uz snježni pokrivač u Kijevu i u Moskvi, za doček nove godine pripremaju se i Ukrajinci i Rusi, izražavajući nadu u postizanje mira nakon gotovo četiri godine intenzivnih sukoba.

"Želim da završi rat. Mislim da je to glavna i najvažnija stvar za našu zemlju", rekla je Moskovljanka koja se predstavila kao Larisa, kazavši da je doputovala iz dalekoga Altajskog kraja, koji se nalazi u jugozapadnome dijelu sibirskoga saveznog kruga, kako bi s članovima obitelji obišla rusku prijestolnicu za vrijeme zimskih praznika.

Mnogi Ukrajinci Reutersu su izrazili žaljenje što još nije postignut mir te su kazali kako im se i dalje čini kao vrlo daleka perspektiva.

No u više slojeva odjeće odjevena devetogodišnja Olesia je, ispred božićnog drvca postavljenog pred kijevskom katedralom svete Svete Sofije ipak bila optimističnija.

"Mislim da će u novoj godini biti mira", rekla je djevojčica.