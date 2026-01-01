Svijet ušao u 2026.: Vatrometi, koncerti i spektakularna slavlja od New Yorka do Dubaija

Ljudi su širom svijeta proslavili i dočekali novu godinu vatrometom, koncertima i okupljanjima u različitim vremenskim zonama, opraštajući se od često izazovne 2025. i nadajući se boljoj i sretnijoj 2026. godini koja je pred nama.

New York je 2026. dočekao tradicionalnim spuštanjem kristalne novogodišnje kugle s vrha nebodera One Times Squarea na Times Squareu.

Foto: Tyrone Siu

Stotine tisuća ljudi okupile su se u četvrti Midtown Manhattan da bi pratile kako se osvijetljena kugla u ponoć uz glazbu i konfete spušta iznad svjetski poznatoga trga. Mnogi od njih ondje su proveli sate u čekanju, prkoseći zimskim temperaturama na ograđenim ulicama oko Times Squarea.

Kada su kultni udarci londonskoga Big Bena u ponoć zazvonili, s teglenica postavljenih ispred poznatoga londonskog panoramskog kotača erumpirao je raskošan vatromet. Čim su zvona prestala sa zvonjavom započela je glazba koja je spojila neke od najvećih glazbenih trenutaka i hitova iz 2025. u Velikoj Britaniji.

Mnoštvo okupljenih na pariškoj aveniji Champs-Élysée uživalo je u raskošnom svjetlosnom showu i vatrometu na Slavoluku pobjede.

Foto: Amr Alfiky

Njemačka je novu 2026. dočekala šarenim vatrometom na noćnom nebu. Najveće javne zabave na otvorenom održane su blizu berlinskih Brandenburških vrata, gdje je vatromet trajao nekoliko minuta, u luci u Hamburgu i u centru Münchena.

Drevni grčki hram Partenon na atenskoj Akropoli ove je godine svjedočio mirnome dočeku nove godine. Gradonačelnik Atene ranije je rekao da je organiziran tih i ekološki prihvatljiv vatromet kako bi se povelo računa o raznim kućnim ljubimcima, ali i ljudima koje tako jaka buka neizmjerno uznemiri.

U snijegom prekrivenoj Moskvi i Kijevu i Ukrajinci i Rusi dočekali su novu godinu, izrazivši nadu u postizanje mira nakon gotovo četiri godine intenzivnih sukoba.

Stotine tisuća ljudi dočekale su novu godinu uz vatromet i glazbu u brazilskoj obalnoj metropoli Riju de Janeiru. Okupljeno mnoštvo zabavljalo se uz izvođače koji su se izmjenjivali na golemoj pozornici postavljenoj na Copacabani uz glazbu i vatromet. Riječ je o zabavi poznatoj pod nazivom "Reveillon", a organizatori se nadaju da će nadmašiti vlastiti Guinnessov svjetski rekord postavljen u 2024. za najveću proslavu dočeka nove godine.

Foto: Tyrone Siu

U središtu Seula tisuće ljudi okupile su se oko povijesnog paviljona Bosingaka na ceremoniji zvonjave velikoga brončanog zvona koje je u ponoć udarilo 33 puta, simbolizirajući 33 neba. Na taj način Seul tradicionalno svakog 31. prosinca označava kraj godine. Tradicija je to ukorijenjena u budističku kozmologiju po kojoj se vjeruje da zvonjava otklanja nesreću i donosi mir i prosperitet u predstojećoj godini.

Samo sat vremena prema zapadu održane su proslave i bubnjarski nastup na prijevoju Juyong na Kineskom zidu nedaleko od Pekinga. Svi koji su sudjelovali u slavlju tradicionalno su nosili pokrivala za glavu. Ove su godine isticali transparente s natpisom "2026" i simbolom konja s obzirom na to da će veljača obilježiti dolazak Godine konja po kineskome lunarnom kalendaru.

Foto: Amr Alfiky

U Hong Kongu je tradicionalni novogodišnji vatromet otkazan nakon požara u stambenom kompleksu u studenom u kojemu je poginula 161 osoba. Umjesto toga su se gradske vlasti odlučile na svjetlosni show s temom "Nove nade, novi počeci", koji je transformirao fasade u središnjem dijelu grada.

U Dubaiju je održan spektakularan svjetlosni show na najvišoj zgradi na svijetu - Burj Khalifi.

U Singapuru su se gomile ljudi okupile kako bi gledale vatromet u zaljevu Marina, s pogledom na horizont.