Sviličić: Mnogi ljudi misle da im 'čitam misli', a znam i kako da imamo Nobelovce za 20 godina

Nikša Sviličić, gostujući u HRT-ovoj emisiji Nedjeljom u 2, iznio je ideju koja je odmah izazvala pažnju — smatra da bi djecu već od vrtića trebalo učiti radoznalosti kao zasebnom školskom predmetu. Pisac, profesor, glazbenik i čovjek koji je paralelno završio čak tri fakulteta, uvjeren je da se današnji obrazovni sustav previše oslanja na gotove odgovore, a premalo na poticanje djece da sama istražuju.

- Da sam ja netko, uveo bih eksperimentalni kolegij koji se zove radoznalost - rekao je Sviličić. Dodao je kako bi upravo takav pristup, kada bi se provodio dugoročno, Hrvatskoj mogao donijeti vrhunske znanstvenike.

- Za 20 do 30 godina imali bismo dva do tri Nobelovca - uvjeren je.

Sve je krenulo od pitanja iz djetinjstva

Prisjetio se da ga je još kao dječaka zanimalo doslovno sve — od toga zašto avion leti do značenja simbola na državnim zastavama. Dok mnoga djeca nauče zastave napamet pa ih brzo zaborave, njega je, kaže, zanimalo što stoji iza njih.

- Mene je zanimalo što znači bijeli križ na švicarskoj zastavi, zašto je na zastavi Mongolije to što je, zašto se Ulaanbaatar tako zove - ispričao je.

Upravo taj dodatni korak, smatra, stvara trajno znanje i otvara prostor za nova pitanja.

Ljudi misle da im 'čita misli'

Sviličić je govorio i o neobičnoj sposobnosti zbog koje mnogi imaju dojam da im “ulazi u glavu”. Kaže da iza svega nema nikakve mistike, nego spoj iskustva, promatranja i znanstvenih principa.

- Moguće je stvoriti iluziju da se dogodilo čudo, ali iza toga stoje zemaljski, znanstveni principi - objasnio je.

Dodao je da je te vještine koristio isključivo za dobru atmosferu i smijeh u društvu, a ne za osobnu korist.

Tri fakulteta, 144 ispita i samo tri sata sna

Posebno je odjeknula njegova priča o studiranju. Paralelno je završio tri fakulteta, a u samo četiri godine položio je čak 144 ispita, sve s odličnim uspjehom. Priznao je da je to često bilo na rubu mogućeg.

- Morao sam izmišljati da sam bolestan da bih stigao na vježbe jednog fakulteta u 9, a drugog u 10:30. To je fizički bilo nemoguće - rekao je.

Uz sve to, i danas vrlo malo spava.

- Spavam dva do tri i pol sata i nisam ponosan zbog toga - priznao je.

Velika strast ostala mu je i glazba — posebno akustična gitara, uz koju, kaže, često izgubi pojam o vremenu.

- Uzmem gitaru i sviram sat vremena, a da ne znam gdje je taj sat nestao - zaključio je.