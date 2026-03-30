Obavijesti

Show

Komentari 2
GOSTOVALA U 'NEDJELJOM U 2'

Nataša Janjić Medančić: Šutnja je nešto što najčešće biramo i to je ono o čemu treba razgovarati

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Nataša Janjić Medančić: Šutnja je nešto što najčešće biramo i to je ono o čemu treba razgovarati
2
Foto: HRT

Glumica je u emisiji 'Nedjeljom u 2' govorila o monodrami 'Prima facie' te govorila o ženskim pravima. Otkrila je kako ju je kroz predstavu pogodilo koliko su slučajevi seksualnog nasilja pravno teški za dokazivanje

Glumica Nataša Janjić Medančić gostovala je u emisiji 'Nedjeljom u 2' gdje je govorila o ženskim pravima, pravdi i emocijama, a povodom monodrame 'Prima facie'. Radi se o monodrami PETIT Teatra u suradnji sa zagrebačkim Teatrom EXIT, a Janjić Medančić u njoj igra ulogu odvjetnice Tesse. Istaknula je kako je do sada izbjegavala monodrame i priznala da su joj djelovale kao ogroman izazov, kao i da joj taj format jednostavno nije ležao. 

- Volim suigru, gluma je sama po sebi vrsta igre, ja sam timski igrač - ispričala je glumica te dodala kako se pripremala za ovu ulogu tako da je monologe zalijepila po cijeloj kuhinji. 

- Neke dijelove sam pisala da bih mogla vizualno zapamtiti. Dosta sam privatnog vremena uložila u učenje teksta. Najteže mi je bilo odigrati početak, pravni dio, gdje je ona uspješna odvjetnica. Lakše mi je bilo odigrati kada postaje žrtva. Ta ranjivost mi je bila jako univerzalna - rekla je. 

Foto: HRT

Govorila je i o tome kako je prikazano silovanje u predstavi. Tessa je jedne večeri imala seksualan odnos uz pristanak, a poslije bez pristanka. 

- To naizgled nije silovanje u klasičnom smislu. Postojao je pristanak, a onda je bio čin bez pristanka. Jedno vrlo neodređeno 'ne'. Zato je tekst toliko fantastičan jer problematizira moment granice - da sve što nije 'da' je zapravo 'ne'. Zato je to još bolnije i snažnije. Tako izgledaju procesi kada je alkohol u pitanju, kao što je i tu bio. Oni su popili previše, bio je već prvotni pristanak jednog odnosa i zatim je izostao u drugom - objasnila je. 

Janjić Medančić je rekla i kako joj se nekoliko žena povjerilo nakon predstave da su prošle kroz gotovo iste situacije te dodala kako je porazno to što bi mnoge od njih o tome ipak šutjele i nikada ništa ne bi prijavile. 

- Mi smo tek nedavno dobili rječnik za takve neprimjerene situacije. Napredak u društvu je da pričamo o tim stvarima, i javno, i međusobno. Međutim, postoji ta šutnja koja je svakoj ženi prispodobna da štitimo neugodu počinitelja. Uvijek šutnjom pokrivamo nečiji sram, što je fantastično rekla heroina Gisele Pelicot - 'sram treba promijeniti stranu'. Šutnja je nažalost nešto što najčešće odabiremo i to je ono o čemu treba razgovarati - istaknula je. 

Glumica je poručila i da ju je kroz predstavu posebno pogodilo koliko su slučajevi seksualnog nasilja pravno teški za dokazivanje. 

- Istina je stvarno neopipljiva, teško ju je dokazati, pritom žrtva prolazi kroz određenu vrstu retraumatizacije - navela je te istaknula da je važno potaknuti žrtvu na prijavu. 

Foto: HRT

- Nismo radili predstavu da mijenjamo zakone, nego da potaknemo dijalog, da ohrabrimo žrtvu da prijavi. Važna je psihološka podrška sustava koji može osnažiti žrtvu - opisala je te za kraj dodala kako smatra da se situacija u društvu vezana uz pitanje silovanja mijenja, no ne onoliko koliko bi trebala. 

- Voljela bih da uopće ne moramo razgovarati o ovome, da se moja kći neće morati boriti za elementarna prava i da se ne demonizira borba za ženska prava. Muškom rodu se ne pokušavaju oduzeti prava, nego se pokušava to iznivelirati. To se još uvijek smatra ekstravagantnom idejom, ali to je zapravo osnova ideja o jednakosti - zaključila je. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Ovi slavni frajeri pokazali su 'alatke' zbog uloge: Jednom su uzeli dvojnika zbog veličine
HOLLYWOODSKI CENTIMETRI

FOTO Ovi slavni frajeri pokazali su 'alatke' zbog uloge: Jednom su uzeli dvojnika zbog veličine

Glumačke zvijezde, osim što su veliki šarmeri i zavodnici, mogu se pohvaliti s još nekim karakteristikama. Neki su se u svojim filmovima skinuli do kraja, dok su drugi odlučili na setu uvijek biti obučeni. Veličina njihovih 'alatki' vječna je tema od interesa
FOTO Dolores Lambaša cijeli život tražila je ljubav života, ali tuga i bol su je pratile...
GLUMIČINA SUDBINA

FOTO Dolores Lambaša cijeli život tražila je ljubav života, ali tuga i bol su je pratile...

Dolores Lambaša danas bi slavila 45. rođendan da tog kobnog jutra, pred zoru, nije stradala u prometnoj nesreći pokraj Slavonskog Broda. Gledatelje je osvojila ulogama u serijama Ruža Vjetrova, Zakon ljubavi...
Lovro Juraga pobijedio je u 4. epizodi showa 'Tvoje lice zvuči poznato': 'Obitelj će biti sretna'
ODUŠEVIO ŽIRI I PUBLIKU

Lovro Juraga pobijedio je u 4. epizodi showa 'Tvoje lice zvuči poznato': 'Obitelj će biti sretna'

Utjelovio je legendarnog Vicu Vukova i izveo pjesmu ‘Dobro mi došel prijatel’. Žiri, ali i publika nisu skrivali oduševljenje. Još tijekom nastupa publika se, vidno dirnuta, digla na noge i nagradila ga pljeskom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026