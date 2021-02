Zbog svinje na cesti Osječanin B. Č., ali i P. M. iz Majara, moraju platiti štetu Croatia osiguranju. Općinski sud Osijek presudio je da B. Č. mora osiguranju platiti 6891,54 kune s kamatama od 21. ožujka 2016. godine te 3100 kn sudskih troškova sa zateznim kamatama.

Osiguranje u tužbi navodi kako je 12. veljače 2016. kraj toplane u Osijeku na cestu istrčala njegova svinja i udarila u prednji lijevi dio automobila osiguranika Z. M., a potom otišla prema oborima koji se vide s ceste i nalaze na salašu udaljenom 200-tinjak metara od ceste. Štetu nastalu na vozilu Z. M. osiguranje je nadoknadilo, a vlasnik svinje B. Č. taj isti iznos mora nadoknaditi njima. Iako je tuženi B. Č. tvrdio kako nema dokaza da je baš on vlasnik svinje, sud je utvrdio da je baš on vlasnik i prekršajno je kažnjen jer kao vlasnik svinje nije poduzeo sve da životinja ne izađe na cestu bez nadzora.

Utvrdili da je vlasnik svinje

Policajci su tijekom očevida obišli obore ograđene nekim paletama, u kojima je bilo od 10 do 15 svinja. Vlasnika nisu zatekli, pa su otišli do najbližih kuća te u razgovoru sa susjedima utvrdili da su svinje vlasništvo B. Č. Policajci su potom otišli na adresu tuženika, gdje ih je dočekala njegova supruga, koja je s policajcima otišla do obora i potvrdila da su svinje njihove, a potom je nazvala i supruga. Nedugo nakon toga policajci su se našli s B. Č. i uručili mu uplatnicu za počinjeni prekršaj.

Policajci su svjedočili i da su na automobilu pronašli tragove nesasušenog blata, a nakon toga su utvrdili da su svinje u oboru gacale po blatu te da nitko u okolici ne drži svinje. Uz to, susjedi s kojima su navedeni djelatnici PU osječko-baranjske razgovarali rekli su da i inače imaju problema s tim svinjama jer znaju izići iz obora.

Tvrdio da je vozač kriv

Kako dalje piše Glas Slavonije, u drugom slučaju prometnu nesreću izazvala je ovca. Općinski sud u Đakovu presudio je da P. M. mora platiti Croatia osiguranju 18.959,80 kuna s kamatama. U tužbi se navodi da je 1. prosinca 2017. godine u mjestu Majar ovca udarila u auto Š. B., na kojem je nastala šteta. I ovaj vlasnik životinje tvrdio je kako nema dokaza da je ovca njegova, da je vozač kriv za nesreću i da ga nitko nije ispitao na mjestu nesreće.

Rekao je i da nije on preuzeo uginulu ovcu nego njegova supruga. No iako je njegova supruga upisana kao nositelj OPG-a, sud navodi kako je P. M. član te obitelji i ne mora biti upisan kao član OPG-a, te se njegova odgovornost ne može isključiti. To da P. M. nije ispitan nije mu prošlo na sudu jer je sud iz priložene dokumentacije i provedenih dokaza utvrdio da su policajci na očevidu načinili zapisnik o očevidu, da je obavljen razgovor s vozačem automobila kao i s P. M., koji je preuzeo brigu o uginuloj ovci, piše Glas Slavonije.