Svinjske glave postavili ispred džamija u Parizu i okolici: 'Bile su na cestama, ovo je gnjusno'

Piše HINA,
Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS

Francuska ima između pet i šest milijuna muslimana, što aktivnih, što onih koji ga ne prakticiraju, prema čemu je islam druga najveća religija u zemlji, a francuska muslimanska zajednica najveća u Europi

Glave svinja, životinje koje islam smatra nečistima, pojavile su se u utorak ujutro ispred nekoliko džamija u Parizu i okolici, objavio je načelnik pariške policije Laurent Nunez na X-u, osuđujući "gnusna djela".

Glave su postavljene na cestama u Parizu, u Montreuilu istočno od Pariza te Montrougeu i Malakoffu u departmanu Hauts-de-Seine južno od Pariza, saznaje AFP iz lokalnih uprava.

POLITIČKA KRIZA Pala francuska vlada! Bayrou izgubio povjerenje parlamenta
Pala francuska vlada! Bayrou izgubio povjerenje parlamenta

Rektor Velike džamije u Parizu Chems-eddine Hafiz osudio je ovaj "islamofobni čin" kao "još jedan tužan korak u porastu mržnje prema muslimanima".

"Odmah je otvorena istraga", dodao je šef policije, i "radimo sve kako bismo pronašli počinitelje ovih gnusnih djela".

U Montreuilu je svinjska glava pronađena "ispred ulaza u džamiju Islah", podijelio je načelnik departmana Seine-Saint-Denis na X-u, izražavajući "svoju podršku muslimanskoj zajednici Montreuila i Seine-Saint-Denisa".

I načelnik departmana Hauts-de-Seine također je osudio taj "neprihvatljiv čin" na X-u.

Čekaju se rezultati policijske istrage

"Izražavam punu podršku voditeljima i vjernicima džamija pogođenih ovim neprihvatljivim provokacijama. Napadi na bogomolje nepojmljiv su kukavičluk", napisao je ministar unutarnjih poslova Bruno Retailleau na X-u.

Kasnije tog jutra, nakon sastanka čelnika Republikanaca (LR), svoje desničarske stranke, izrazio je "ogorčenje", rekavši da se nada "da ćemo pronaći one koji su počinili ovu vrstu oskvrnuća", rekao je.

PALA VLADA Macron u problemu: Hitno mora naći svog sedmog premijera
Macron u problemu: Hitno mora naći svog sedmog premijera

„Republika znači sekularizam. Ali sekularizam je upravo uvjet za slobodu kako bi svatko mogao prakticirati svoju vjeru (...) Želim da naši sunarodnjaci muslimani mogu prakticirati svoju vjeru u miru“, dodao je novinarima.

Aurore Bergé, ministrica za borbu protiv diskriminacije, „razgovarala je s rektorom Velike džamije u Parizu kako bi izrazila solidarnost vlade s našim sunarodnjacima muslimanima nakon što je šest džamija u Parizu i okolici bilo meta tih podlih djela“, rekli su njezini suradnici za AFP.

