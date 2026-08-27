Obavijesti

News

Komentari 0
MISLILI SU DA JE POTRES

Svjedočanstva užasa iz Nepala: Gledala sam kako mi bujica nosi obitelj. Preživio mi je samo sin

Piše 24sata,
Čitanje članka: 6 min
Svjedočanstva užasa iz Nepala: Gledala sam kako mi bujica nosi obitelj. Preživio mi je samo sin
Foto: Navesh Chitrakar
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Katastrofalne bujične poplave koje su pogodile Nepal nakon urušavanja ledenjaka otkrivaju stravične posljedice, dok se nastavlja potraga za nestalima među kojima su i strani turisti.

Zid blata, kamenja i leda urušio se u himalajsku rijeku na granici Nepala i Tibeta, pokrenuvši katastrofalne bujične poplave koje su usmrtile više od 165 ljudi, dok se za gotovo 1500, među kojima su stotine stranih turista i hodočasnika, i dalje traga. Spasilačke ekipe helikopterima pretražuju opustošene himalajske doline u utrci s vremenom, a potresna svjedočanstva preživjelih otkrivaju razmjere tragedije koja je u trenu izbrisala cijela naselja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Raste broj smrtnih slučajeva u Nepalu VIDEO
Raste broj smrtnih slučajeva u Nepalu | Video: 24sata/Reuters

Zagonetka s krova svijeta

Katastrofa koja se dogodila u srijedu ujutro isprva je zbunila stručnjake. Prve informacije nepalskih dužnosnika govorile su o potresu koji je vjerojatno pokrenuo odron, no Američki geološki zavod (USGS) kasnije je otkrio šokantnu istinu. Nije se radilo o potresu, već o kolapsu golemog ledenjaka. Seizmička energija, kako je objavio USGS, nastala je urušavanjem goleme mase leda i stijena u dolinu, što je stvorilo smrtonosni vodeni zid koji se nezaustavljivo sjurio nizvodno, piše The Guardian.

A survivor is transported to a safer place in heavy machinery following a flash flood at Trishuli, Nepal Aftermath of devastating floods in Trishuli Aftermath of devastating floods in Trishuli
73
Foto: Navesh Chitrakar

Prizori s pogođenog područja su apokaliptični. Ovjerene snimke s kineske strane granice, iz okruga Gyirong, prikazuju ljude kako panično bježe nekoliko sekundi prije nego što ih je progutao golemi zid blata i krhotina, rušeći višekatnice i odnoseći autobuse. Nizvodno u Nepalu, u okruzima Rasuwa i Nuwakot, u potpunosti su uništene kuće, ceste i hidroelektrane. Više od 5000 pripadnika vojske i policije sudjeluje u spašavanju, no helikopteri ne mogu sletjeti u neka od najteže pogođenih područja. Direktor jedne turističke agencije, nakon preleta područja, izjavio je kako se čini "kao da tamo nikad nije bilo ljudske civilizacije".

'Supruga mi je nestala u blatu, spasilo me drvo manga'

Dok spasioci nastavljaju mračni zadatak izvlačenja tijela, priče preživjelih lede krv u žilama. Mnoge od žrtava bili su hodočasnici na putu prema svetoj planini Kailash. Keshav Prasad Baral (68) u trenutku katastrofe bio je kod kuće sa suprugom.

​- Bila je to golema bujica blata koja je išla ravno prema nama. Kako se približavala, rasla je sve više i više. Kada sam vidio da ulazi u našu kuću, pokušao sam zgrabiti suprugu za ruku i odvesti je na terasu. Ali blato ju je odnijelo.

BROJ MRTVIH RASTE JEZIVI PRIZORI Ovako Nepal izgleda danas: Stotine nestalih, bujica je nosila cijela mjesta
JEZIVI PRIZORI Ovako Nepal izgleda danas: Stotine nestalih, bujica je nosila cijela mjesta

​- Četiri ili pet sati kasnije, helikopter je došao po mene. Moja žena je još uvijek negdje ispod blata. Nema je - ispričao je Baral novinarima iz bolničkog kreveta.

Radnik Bibek Kumal (24) preživio je pukom srećom. Dok je kopao ispred kuće, začuo je tutnjavu, a kolege su mu vikale da bježi.

​- Počeo sam trčati. Onda je zid vode udario kao da je potres. Bujica me nosila, ali srećom, zapeo sam na drvetu manga. Da nije bilo tog drveta, odnijela bi me u smrt - rekao je, dodavši kako je s drveta gledao kako kuća na kojoj je radio nestaje. Ništa manje potresna nije ni priča Kalpane Malle koja je gledala kako joj bujica odnosi cijelu obitelj.

"Članove moje obitelji odnijela je poplava pred mojim očima", ispričala je. U bujici je izgubila oca, majku, sestru i njezinu djecu. Ona i njezin sin uspjeli su preživjeti tako što su se popeli na krov kuće dok je vodeni zid nosio sve pred sobom. "Ova poplava je odnijela sve, ali moj sin i ja popeli smo se na krov kuće i preživjeli, no ne mogu objasniti kako", dodala je.

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Poznat je uzrok katastrofe u Nepalu. Raste broj mrtvih, među nestalima 800 stranaca
IZ MINUTE U MINUTU

Poznat je uzrok katastrofe u Nepalu. Raste broj mrtvih, među nestalima 800 stranaca

Vlasti su u pomoć pozvale spasioce iz Kine i Indije. Nepalski ministar vanjskih poslova rekao je da preliminarni izvještaji pokazuju kako je do poplava možda došlo nakon što je potres izazvao lavinu.
FOTO VIDI SE IZ SVEMIRA Ovo je šteta od bujice u Nepalu. Traže preko 300 ljudi i turista
NEPAL I TIBET

FOTO VIDI SE IZ SVEMIRA Ovo je šteta od bujice u Nepalu. Traže preko 300 ljudi i turista

Najmanje 31 osoba je poginula, a stotine turista smatraju se nestalima nakon što su goleme iznenadne poplave prohujale selima u Nepalu. Dramatične snimke prikazuju vodenu bujicu kako udara na granici Nepala i Kine. Očekuje se da će broj žrtava i dalje rasti.
NAKAZNO Ovo je načelnik koji je policajki rekao da ne prijavi Annu Dujić jer će nagrabusiti
JOŠKO PERIŠA

NAKAZNO Ovo je načelnik koji je policajki rekao da ne prijavi Annu Dujić jer će nagrabusiti

Načelnik Joško Periša rekao mi je da je ne prijavim, jer da od toga nema ništa i da ću ja nagrabusiti jer nisam odmah reagirala, iščupala je iz auta i vezala lisicama, rekla je policajka na suđenju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026