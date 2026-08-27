Svjedočanstva užasa iz Nepala: Gledala sam kako mi bujica nosi obitelj. Preživio mi je samo sin

Zid blata, kamenja i leda urušio se u himalajsku rijeku na granici Nepala i Tibeta, pokrenuvši katastrofalne bujične poplave koje su usmrtile više od 165 ljudi, dok se za gotovo 1500, među kojima su stotine stranih turista i hodočasnika, i dalje traga. Spasilačke ekipe helikopterima pretražuju opustošene himalajske doline u utrci s vremenom, a potresna svjedočanstva preživjelih otkrivaju razmjere tragedije koja je u trenu izbrisala cijela naselja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Raste broj smrtnih slučajeva u Nepalu | Video: 24sata/Reuters

Zagonetka s krova svijeta

Katastrofa koja se dogodila u srijedu ujutro isprva je zbunila stručnjake. Prve informacije nepalskih dužnosnika govorile su o potresu koji je vjerojatno pokrenuo odron, no Američki geološki zavod (USGS) kasnije je otkrio šokantnu istinu. Nije se radilo o potresu, već o kolapsu golemog ledenjaka. Seizmička energija, kako je objavio USGS, nastala je urušavanjem goleme mase leda i stijena u dolinu, što je stvorilo smrtonosni vodeni zid koji se nezaustavljivo sjurio nizvodno, piše The Guardian.

Prizori s pogođenog područja su apokaliptični. Ovjerene snimke s kineske strane granice, iz okruga Gyirong, prikazuju ljude kako panično bježe nekoliko sekundi prije nego što ih je progutao golemi zid blata i krhotina, rušeći višekatnice i odnoseći autobuse. Nizvodno u Nepalu, u okruzima Rasuwa i Nuwakot, u potpunosti su uništene kuće, ceste i hidroelektrane. Više od 5000 pripadnika vojske i policije sudjeluje u spašavanju, no helikopteri ne mogu sletjeti u neka od najteže pogođenih područja. Direktor jedne turističke agencije, nakon preleta područja, izjavio je kako se čini "kao da tamo nikad nije bilo ljudske civilizacije".

'Supruga mi je nestala u blatu, spasilo me drvo manga'

Dok spasioci nastavljaju mračni zadatak izvlačenja tijela, priče preživjelih lede krv u žilama. Mnoge od žrtava bili su hodočasnici na putu prema svetoj planini Kailash. Keshav Prasad Baral (68) u trenutku katastrofe bio je kod kuće sa suprugom.

​- Bila je to golema bujica blata koja je išla ravno prema nama. Kako se približavala, rasla je sve više i više. Kada sam vidio da ulazi u našu kuću, pokušao sam zgrabiti suprugu za ruku i odvesti je na terasu. Ali blato ju je odnijelo.

​- Četiri ili pet sati kasnije, helikopter je došao po mene. Moja žena je još uvijek negdje ispod blata. Nema je - ispričao je Baral novinarima iz bolničkog kreveta.

Radnik Bibek Kumal (24) preživio je pukom srećom. Dok je kopao ispred kuće, začuo je tutnjavu, a kolege su mu vikale da bježi.

​- Počeo sam trčati. Onda je zid vode udario kao da je potres. Bujica me nosila, ali srećom, zapeo sam na drvetu manga. Da nije bilo tog drveta, odnijela bi me u smrt - rekao je, dodavši kako je s drveta gledao kako kuća na kojoj je radio nestaje. Ništa manje potresna nije ni priča Kalpane Malle koja je gledala kako joj bujica odnosi cijelu obitelj.

"Članove moje obitelji odnijela je poplava pred mojim očima", ispričala je. U bujici je izgubila oca, majku, sestru i njezinu djecu. Ona i njezin sin uspjeli su preživjeti tako što su se popeli na krov kuće dok je vodeni zid nosio sve pred sobom. "Ova poplava je odnijela sve, ali moj sin i ja popeli smo se na krov kuće i preživjeli, no ne mogu objasniti kako", dodala je.

*uz korištenje AI-ja