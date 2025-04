Svjedoci sa suđenja Krešimiru Pahokiju: Popio je tri pive pa otišao ubijati ljude u domu

U trenutku uhićenja Krešimir Pahoki, koji je u srpnju prošle godine u daruvarskom domu ubio šestero ljudi, među kojima i majku, imao je 0,98 promila alkohola u krvi. Tog dana pio je od 8.30 sati ujutro. Do uhićenja u 10.30 sati popio je tri pive, i to natašte, otkrio je na jučerašnjem nastavku suđenja vještakinja za toksikologiju dr. Vlasta Dečak Barišić iz Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja "Ivan Vučetić".

Kako je istaknula, Pahoki je bio u stanju pripitosti, a tad je osoba euforična, povećane kontaktibilnosti, brbljavosti, pojačanog samopouzdanja i pretjerane samouvjerenosti.

- Pritom dolazi do smanjenja socijalne inhibicije, samokontrole i do poremećaja pažnje. Osoba ne sagledava realno situaciju, smanjene je kritičnosti i mogućnosti ispravne procjene - rekla je vještakinja te otkrila kako nije bio pod utjecajem droga u vrijeme počinjenja tog zločina.

Pahoki je mjesec dana prije stravičnog pokolja napao i poznanika Damira Kusa te ga teško ozlijedio. Pahoki je tad imao 2,35 promila alkohola u krvi. Od 15 do 19.30 sati popio je čak tri litre pive.

Međutim, vještaci iz Klinike za psihijatriju Vrapče, koji su radili kombinirano psihologijsko-psihijatrijsko vještačenje, doc. dr. sc. Nadica Buzina i klinički psiholog Romel Krajačić, zaključili su da Pahoki nije ovisan o alkoholu i da je njegov odnos prema piću problematičan na razini zlouporabe. S klupe za svjedoke otkrili su i kako Pahoki nije psihički bolestan.

Poremećaj ličnosti

- Njegovo osobno i socijalno funkcioniranje odgovara poremećaju ličnosti, i to prvenstveno narcističkih i disocijalnih obilježja. Kad govorimo o narcističkim obilježjima, njega karakterizira precijenjena slika samoga sebe, svojih mogućnosti i sposobnosti iako su u principu takve osobe vrlo osjetljive na bilo kakvu kritiku drugih. Tijekom vještačenja registrirana su i disocijalna obilježja, među kojima su manjak empatije, teškoće u uživljavanju u osjećaje drugih, problemi u održavanju emocionalnih veza i teškoće u izražavanju vlastitih osjećaja - pojasnila je dr. Buzina.

Pahoki je tijekom davanja podataka o sebi spomenuo i svoje iskustvo na ratištu. Vještaci, međutim, nisu našli elemente PTSP-a. Prema njihovoj procjeni, Pahoki je u vrijeme ubojstava bio potpuno ubrojiv, no ogradili su se da ih je ograničila činjenica da se branio šutnjom, odnosno nije iznosio obranu, zbog čega nisu mogli ispitati njegov emocionalni odnos prema djelima.

O svom odnosu s Pahokijem pričao je i ranije spomenuti Kus, kojega je Pahoki pretukao mjesec dana prije pokolja. Ispričao je kako se tog 20. lipnja posvađao s ubojicom te kako je završio u bolnici s izljevom krvi u mozak i posjeklinom na ruci.

- Uzeo je praznu flašu pive, došao do mene i pitao kome sam ja to opsovao mater. Ja sam mu rekao: 'Tebi!'. On me tom bocom svom silinom udario po glavi i s ostatkom boce mi razrezao ruku ispod lakta - započeo je svjedočenje Kus.

Tog dana, ispričao je Kus, došao je kući popodne s posla. Već je bio pod utjecajem alkohola, kad je otišao do Vatrogasnog doma, gdje je mjesni dućan, popiti pivu.

- Sjeo sam na stepenice kraj doma, a Pahoki je s Josipom sjedio kraj spomenika sv. Florijanu. Došlo je do prepirke i meni je izletjelo: 'J***m ti mater'. Njemu se nije smjelo ništa reći, a on je mogao svima sve reći - rekao je Kus.

'Razbijao je boce'

Dodao je da je oko spomenika gdje je sjedio Pahoki bilo više praznih flaša pive, a dok je odlazio prema kući, čuo je zvuk razbijanja boca. Nije vidio tko ni kako razbija boce, no uvjeren je da je to bio Pahoki jer je bio jako ljut.

Pojasnio je da je s njim bio u susjedskim odnosima.

- Bili smo poznanici, nije to bio prijateljski odnos jer ja nisam pio svaki dan, a on je bio stalno pred tom trgovinom i nije ga se moglo izbjeći. Znao sam mu pokositi travu ili cijepati drva, a on bi me za to počastio s tri pive i par cigareta. I ranije smo se znali porječkati, ali samo verbalno jer bi mi znao prigovoriti zašto nisam došao pokositi travu ili nešto - pojasnio je svjedok. Istaknuo je i kako je u Pahokijevoj kući vidio pištolj. 