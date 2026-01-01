Svjedoci su opisali noć užasa u švicarskom skijalištu: 'Ljudi su vrištali i gazili preko drugih...'

Novogodišnja noć u poznatom švicarskom skijalištu Crans-Montana pretvorila se u jednu od najtežih tragedija u novijoj povijesti tog mjesta. Umjesto slavlja i vatrometa, grad je zavijen u crno nakon što je u ranim jutarnjim satima izbio razoran požar u prepunom baru Le Constellation. Prema dosad dostupnim podacima, život je izgubilo oko 40 ljudi, dok je više od stotinu osoba ozlijeđeno, među njima i velik broj mladih.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 02:11 Deseci ljudi poginuli u eksploziji u baru u švicarskom skijalištu | Video: 24sata/reuters

Požar je planuo oko 1.30 sati, u trenutku kada je lokal bio ispunjen gostima koji su slavili dolazak Nove godine. Sve upućuje na to da je tragediju izazvala pirotehnika korištena unutar prostora, a vatra se, prema svjedočanstvima, proširila iznimno brzo. Zbog činjenice da se glavni dio bara nalazi u podrumu s ograničenim izlazima, evakuacija je u kaosu bila gotovo nemoguća, što je dodatno povećalo broj stradalih.

Jedan od očevidaca, 19-godišnji Melko, ispričao je kako su pirotehnička sredstva bila pričvršćena na boce pića.

- Pirotehnika na bocama zapalila je strop. Sve se dogodilo u nekoliko sekundi, vatra se proširila nevjerojatnom brzinom i nastala je panika - rekao je mladić.

Njegova izjava podudara se s iskazima drugih svjedoka, koji tvrde da je plamen zahvatio strop gotovo trenutačno. Uslijedio je stampedo prema stepenicama, koje vode iz podrumskog dijela bara prema jedinom izlazu.

- Ljudi su se naguravali prema gore, svi su vikali i pokušavali pobjeći - rekao je drugi svjedok.

Bivši posjetitelj bara, koji je ranije ondje boravio, upozorio je da je evakuacija bila problematična i prije tragedije.

- Još tada sam pomislio da bi u slučaju panike bilo gotovo nemoguće brzo izaći jer postoji samo jedan put prema izlazu - rekao je za švicarski Blick.

Stanovnici Crans-Montane svjedoče da su tek postupno shvatili razmjere tragedije, jer je u isto vrijeme gradom odjekivao vatromet.

Cijelu noć smo čuli helikoptere. Isprva nismo znali što se događa, mislili smo da je dio slavlja, a onda smo vidjeli gusti dim - rekao je jedan mještanin.

Jedna majka opisala je dramatičan poziv svoje 17-godišnje kćeri.

Nazvala me u potpunoj panici i rekla: "Mama, užasno je, izbio je požar. Ima mrtvih".

Stanovnica koja je razgovarala sa švicarskim 24heures ispričala je kako je slavlje u trenu prekinuto.

- Slavilo se, svirala je glazba, šampanjac je tekao u potocima. U nekoliko sekundi nestala je sva bezbrižnost - rekla je.

Odmah je izašla na ulicu.

- Glavna ulica već je bila zatvorena. U daljini su se čule sirene, a oko mene su stajali zatečeni, tihi i zabrinuti ljudi - dodala je.

Od ranog jutra policija kantona Valais drži šire područje oko bara pod potpunom blokadom. Na terenu su forenzičari, a istraga o uzroku požara još traje. Akcija spašavanja nastavila se satima nakon izbijanja vatre.

Nebom iznad Crans-Montane neprestano kruži desetak helikoptera, koji prevoze najteže ozlijeđene u bolnice diljem Švicarske. U akciji sudjeluju deseci vozila hitne pomoći i vatrogasne postrojbe.

- Procjena situacije još traje i pripremamo se za prijem dodatnih pacijenata - rekli su iz bolnice u Ženevi.

Za obitelji i prijatelje onih koji su se u trenutku požara nalazili u baru, jutro je donijelo agoniju. U obližnjem kongresnom centru uspostavljen je prihvatni centar za roditelje i rodbinu.

- Nestao je. Nitko mi ne zna reći gdje je moj sin - vikala je uplakana majka.

Foto: Denis Balibouse

Domar susjedne zgrade ispričao je kako su on i supruga tijekom noći pomagali evakuiranim stanarima.

- Probudili su nas krici. Vidjeli smo crni dim i osjetili jak miris dima. Ljudi su dolazili u panici, bojali su se da će se vatra proširiti. Skuhali smo im kavu i ostali s njima do četiri ujutro - rekao je.

Zbog velikog broja ozlijeđenih, vlasti su uputile apel građanima da iz solidarnosti izbjegavaju rizične aktivnosti, kako bi se bolnički sustav mogao u potpunosti posvetiti stradalima u tragediji.

O svemu se oglasilo i Veleposlanstva Hrvatske u Švicarskoj. Rekli su kako nemaju informacija da među stradalima ima hrvatskih državljana.

- Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Bernu u vezi toga je u kontaktu s nadležnim švicarskim tijelima - napisali su iz veleposlanstva.