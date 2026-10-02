Svjedoci teške nesreće u Dugom Selu: Romobilom udario u auto, tenisice su završile na kablu

Bez kočenja, bez ičega zabili su se u auto. Jedan je dečko OK prošao, a ovaj drugi velike ozljede ima. Tenisice su završile na kablu, gdje je bila prometna, ispričao je svjedok teške prometne nesreće iz Dugog Sela u razgovoru za RTL.

Dvojica maloljetnika na električnom romobilu, bez kacige, sudarila su se s automobilom na raskrižju. Zagrebačka policija objavila je da je jedan maloljetnik teško ozlijeđen.

Još jedan svjedok nesreće otkrio je što je vidio.

- Mali je išao iz škole, a ovaj je išao, valjda je na poslu bio, radio je nešto i to se tako desilo - dodao je.

Na mjestu nesreće jasno je istaknuto ograničenje brzine od 30 kilometara na sat. El. romobili smiju voziti do 25 km/h.

Sudski vještak Tomislav Kučinić upozorava na ozbiljnost posljedica i pri brzinama koje se mogu činiti relativno niskima.

- Ako promatramo brzinu i 25 kilometara na sat, samo možete zamisliti da se zabijete u neku tvrdu prepreku, na primjer zid. U tom slučaju, bez da imate i drugo vozilo, ozljede su u pravilu izrazito velike. Romobil koji se kreće brzinom od 25 kilometara na sat ne može se zaustaviti prije 15 metara