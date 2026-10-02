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MALOLJETNIK TEŠKO OZLIJEĐEN

Svjedoci teške nesreće u Dugom Selu: Romobilom udario u auto, tenisice su završile na kablu

Piše Ivan Štengl,
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Svjedoci teške nesreće u Dugom Selu: Romobilom udario u auto, tenisice su završile na kablu
Foto: PU istarska
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Dvojica maloljetnika na električnom romobilu sudarila su se s automobilom na raskrižju u Dugom Selu, pri čemu je jedan od njih teško ozlijeđen, a drugi prošao s lakšim ozljedama.

Bez kočenja, bez ičega zabili su se u auto. Jedan je dečko OK prošao, a ovaj drugi velike ozljede ima. Tenisice su završile na kablu, gdje je bila prometna, ispričao je svjedok teške prometne nesreće iz Dugog Sela u razgovoru za RTL.

Dvojica maloljetnika na električnom romobilu, bez kacige, sudarila su se s automobilom na raskrižju. Zagrebačka policija objavila je da je jedan maloljetnik teško ozlijeđen. 

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Policija objavila detalje nesreće u Dugom Selu: Maloljetnici se bez kacige vozili na romobilu

Još jedan svjedok nesreće otkrio je što je vidio.

- Mali je išao iz škole, a ovaj je išao, valjda je na poslu bio, radio je nešto i to se tako desilo - dodao je.

Na mjestu nesreće jasno je istaknuto ograničenje brzine od 30 kilometara na sat. El. romobili smiju voziti do 25 km/h.

Sudski vještak Tomislav Kučinić upozorava na ozbiljnost posljedica i pri brzinama koje se mogu činiti relativno niskima.

- Ako promatramo brzinu i 25 kilometara na sat, samo možete zamisliti da se zabijete u neku tvrdu prepreku, na primjer zid. U tom slučaju, bez da imate i drugo vozilo, ozljede su u pravilu izrazito velike. Romobil koji se kreće brzinom od 25 kilometara na sat ne može se zaustaviti prije 15 metara

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Komentari 3
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