Svjedok tragedije u Dvoru Veliki Tabor: 'Čuo se strašan prasak, ljudi su vrištali. Potreseni smo'

Nakon stravičnog događaja koji se na Uskrsni ponedjeljak dogodio u Dvoru Veliki Tabor, gdje je na tradicionalnoj manifestaciji jedan od topova usmrtio muškarca, izjavu za RTL Danas dao je Ivica Pilko, predsjednik Kuburaškog drštva Gromovnik iz Svete Nedelje.

- Ovo je jako teško za nas, najveća tragedija u povijesti kuburaštva. Moje Kuburaško društvo sudjelovalo je u cijelom današnjem događaju. Svi smo jako potreseni, to je naše povezano društvo, to je njihov član - rekao je.

Do nesreće je došlo nakon što jedan top nekoliko puta za redom nije uspio opaliti te je zatajio. Nakon toga je opalio, a potom je tijekom idućeg punjenja nenadano opalio još jednom i pogodio muškarca koji ga je u tom trenutku punio.

Kod Dvora Velik Tabor top usmrtio muškarca | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- To je uzor dobrog čovjeka, susjeda, uvijek je bio svima dostupan za pomoć, nikad nije popio kap alkohola. Mogu samo reći što sam vidio jer je bilo prošlo prvo pucanje, nakon kojeg smo se mi odvojili.

Onda se napravi krug, napuni se kubura i došli smo na poziciju za drugi krug. Ljudi koji su punili topove bili su ispod nas, ispod kaskada, potpuno odvojeni, bilo je i osiguranje i sve je bilo kako treba.

Kad smo se mi približili za drugo pucanje, čuo se strašan prasak, a ljudi kod dvorca blizu topa počeli su vrištati. Bilo je i mladih ljudi, djece... U tom trenutku sam digao pogled i vidio da nešto leti po zraku. Nisam bio svjestan što je to dok drugi nisu došli i rekli da je poginuo čovjek - rekao je Pilko.

Ova tragedija duboko je pogodila i njega i sve prisutne, a Pilko je istaknuo i kako je riječ o najvećoj tragediji u modernoj povijesti kuburaštva:

- Nemam riječi, ne mogu reći što se dogodilo. Našao se ispred cijevi, a kako je do toga došlo, to će reći policija. Dugo sam u kuburaštvu, tri godine imamo svoje društvo, ne pamtimo ništa slično, to je tragedija koja se ne pamti u modernoj povijesti kuburaštva, nema ni zapisa iz povijesti.

Na kraju se osvrnuo na budućnost kuburaštva nakon ovog užasnog događaja.

Teško nam je, bojimo se za svoja društva, jer ovo je tradicija našeg Zagorja i htjeli bismo da se to ne shvati kao nemar, već da se shvati da je ovo bio trenutak sudbine i moramo to proći - rekao je Pilko.

Načelnik općine Desinić Dražen Šurbek izrazio je šok zbog tragedije.

- Svi smo u velikom šoku. Ovo je velika tragedija za jedno malo mjesto kao što je Desinić. Nečuveno je i ne daj Bože da se ikada više ponovi, poručio je načelnik.

Dodao je kako je u trenutku nesreće na lokaciji bilo najmanje 500 ljudi, a možda i više.