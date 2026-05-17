SVJEDOK UŽASA 'Poznavao sam ubijenog dečka. Smučilo mi se kad sam čuo, tek je počeo raditi'

Ne pitajte me ništa. Smučilo mi se kad sam čuo da je ubio tog dečka. Svaki dan sam ga viđao u pizzeriji. Bio je dobar momak, mlad, tek je počeo raditi, samo je htio zaraditi neku dnevnicu, rekao je mladić s kojim smo razgovarali, a koji je htio ostati anoniman zbog cijele situacije u Drnišu. Podsjetimo, okrutno ubojstvo dostavljača pizze (19) u Drnišu u subotu navečer potresa cijelu Hrvatsku. Policija još traga za ubojicom... Prema neslužbenim informacijama, radi se o Kristijanu Aleksiću (50), koji je odranije poznat policiji i već je ubio.

- Ja sam član DVD-a tu u Drnišu, a DVD je 20 metara udaljen od pizzerije u kojoj je radio taj mladić. Nismo bili prijatelji, znali smo se iz viđenja, ali sasvim dovoljno da vas jako pogodi. Pogodilo bi me i da ga nisam poznavao, a kamo li ovako. A sada je cijeli grad u strahu. Ubojicu još nisu uhvatili i svi se pitamo je li netko od nas sljedeći na redu. Užas - kaže naš sugovornik.

Kaže da ubojicu nije poznavao, ali da je kao i svi znao neke stvari o njemu.

- Pričalo se da je psihički bolestan, poremećen, i eto, sad je došlo do tragedije. Samo neka se spriječi daljnja tragedija - rekao je naš sugovornik.