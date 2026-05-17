Obavijesti

News

Komentari 0
TRAGEDIJA U DRNIŠU

SVJEDOK UŽASA 'Poznavao sam ubijenog dečka. Smučilo mi se kad sam čuo, tek je počeo raditi'

Piše Iva Milotić,
Čitanje članka: 1 min
SVJEDOK UŽASA 'Poznavao sam ubijenog dečka. Smučilo mi se kad sam čuo, tek je počeo raditi'
4
ILUSTRACIJA | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Mladić, član DVD-a koji se nalazi nedaleko od pizzerije u kojem je radila žrtva monstruma iz Drniša, svaki je dan viđao ubijenog mladića. Sada su, kaže, svi u strahu jer ubojica još nije pronađen

Ne pitajte me ništa. Smučilo mi se kad sam čuo da je ubio tog dečka. Svaki dan sam ga viđao u pizzeriji. Bio je dobar momak, mlad, tek je počeo raditi, samo je htio zaraditi neku dnevnicu, rekao je mladić s kojim smo razgovarali, a koji je htio ostati anoniman zbog cijele situacije u Drnišu. Podsjetimo, okrutno ubojstvo dostavljača pizze (19) u Drnišu u subotu navečer potresa cijelu Hrvatsku. Policija još traga za ubojicom... Prema neslužbenim informacijama, radi se o Kristijanu Aleksiću (50), koji je odranije poznat policiji i već je ubio.

DRNIŠ U SUZAMA FOTO MJESTO STRAVE Ovdje je muškarac ubio dostavljača (19). 'Bojali su se ići na tu adresu!'
FOTO MJESTO STRAVE Ovdje je muškarac ubio dostavljača (19). 'Bojali su se ići na tu adresu!'

- Ja sam član DVD-a tu u Drnišu, a DVD je 20 metara udaljen od pizzerije u kojoj je radio taj mladić. Nismo bili prijatelji, znali smo se iz viđenja, ali sasvim dovoljno da vas jako pogodi. Pogodilo bi me i da ga nisam poznavao, a kamo li ovako. A sada je cijeli grad u strahu. Ubojicu još nisu uhvatili i svi se pitamo je li netko od nas sljedeći na redu. Užas - kaže naš sugovornik.

U Drnišu muškarac ubio dostavljača
U Drnišu muškarac ubio dostavljača | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Kaže da ubojicu nije poznavao, ali da je kao i svi znao neke stvari o njemu.

- Pričalo se da je psihički bolestan, poremećen, i eto, sad je došlo do tragedije. Samo neka se spriječi daljnja tragedija - rekao je naš sugovornik. 

U Drnišu muškarac ubio dostavljača
U Drnišu muškarac ubio dostavljača | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Stručnjak o incidentu na pisti u Splitu: 'Da su postigli jednu više brzinu, moglo je biti pogubno'
PREVIŠE VODE NA PISTI ILI KVAR?

Stručnjak o incidentu na pisti u Splitu: 'Da su postigli jednu više brzinu, moglo je biti pogubno'

Ako avion postigne Vr, brzinu spremnu za let, ne smije se zaustaviti ni pod koju cijenu, čak i ako su piloti uvidjeli neki kvar, jer bi zaustavljanje u Vr brzini značilo veliku nesreću. Tada je katastrofa sigurna, objašnjava
Kruži snimka brutalnog napada na stranca u Rijeci! Evo detalja
UZNEMIRUJUĆE NASILJE

Kruži snimka brutalnog napada na stranca u Rijeci! Evo detalja

Riječ je o događaju od prije tri i pol mjeseca na Gatu Karoline Riječke. Kako doznajemo, žrtva je sirijski državljanin, a počinitelje još traže. Policija dosad nije znala da postoji snimka
POTRAGA Ubio dostavljača (19) u Drnišu: 'U mladosti je curu izbo nožem 17 puta! Pisao 666'
POLICIJA NA TERENU

POTRAGA Ubio dostavljača (19) u Drnišu: 'U mladosti je curu izbo nožem 17 puta! Pisao 666'

U tijeku je kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdili svi detalji i okolnosti događaja. Na terenu je veliki broj policijskih službenika i provode se mjere traganja za počiniteljem, koji je od ranije poznat policiji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026