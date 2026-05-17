POTRESENA MJEŠTANKA

'Ubijeni mladić je bio milo dijete. I meni je dostavio pizzu, imao je baš osmijeh anđela...'

Piše Tina Jokić,
'Znam te ljude, otac i majka su predivni ljudi. Dva sina, ne zna se koji je bolji, toliko mirni i pristojni dečki. Mladić koji je izgubio život baš je bio milo dijete', kaže nam stanovnica Drniša...

Okrutno ubojstvo dostavljača pizze (19) u Drnišu, koje se dogodilo u subotu navečer, potresa cijelu Hrvatsku. Policija još traga za ubojicom...

SVJEDOK UŽASA 'Poznavao sam ubijenog dečka. Smučilo mi se kad sam čuo, tek je počeo raditi'

- Gradom vlada tišina. Baš neugodna tišina. Išla sam jutros na misu, ali samo zato jer živim u blizini, a policija je bila ispred. Nije se jutros čulo crkveno zvono, nije bilo ni zbora. Kad smo izasli iz crkve, svi su se na brzinu razbježali kućama. Samo se čuje zvuk helikoptera kako se diže i spušta sa školskog igrališta. Ljudi su upozoreni da ne izlaze iz kuća. Nema nikoga vani. Baš je jako, jako tužno. Osjeća se ta tmurna atmosfera u zraku, tim više jer je taj momak krasan, iz jedne zaista divne obitelji. Kad smo izasli s mise bilo je policije po gradu, sad mi se čini da ih je manje. Užas, užas, užas... Ljudi strepe, tim više jer je on na slobodi, tu je negdje, tko zna gdje se skriva. Ja sutra moram na posao i vjerujte mi, ako ga ne nađu do tad, ne znam... nije mi nimalo svejedno - kaže nam stanovnica Drniša dodjući kako je mladić tek počeo raditi u pizzeriji kao dostavljač.

FOTO MJESTO STRAVE Ovdje je muškarac ubio dostavljača (19). 'Bojali su se ići na tu adresu!'

- Znam te ljude, otac i majka su predivni ljudi. Dva sina, ne zna se koji je bolji, toliko mirni i pristojni dečki. Mladić koji je izgubio život baš je bio milo dijete. I meni je dostavio pizzu, u sjećanje mi se urezalo to nasmijano lice, baš poput anđela - kaže stanovnica Drniša.

U Drnišu muškarac ubio dostavljača | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Policija od sinoć intenzivno traga za Kristijanom Aleksićem, koji se dovodi u vezu s ubojstvom mladića, jučer 16. svibnja oko 23.05 sati u Drnišu. U intenzivnoj potrazi su angažirane sve raspoložive policijske snage i tehnika.
 
"Upozoravamo građane ukoliko naiđu na Kristijana Aleksića da mu se ne približavaju jer se radi o opasnoj osobi i vjerojatno je naoružan vatrenim oružjem. U tom slučaju sklonite se i odmah nazovite 192. Također, svi građani koji imaju korisne informacije mogu to dojaviti na broj telefona 192, u najbližu policijsku postaju ili putem e-mail adrese sibensko-kninska@policija.hr.", javljaju iz policije. 

