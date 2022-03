Svjedokinja o ubojstvima u Pločama: Čekao je da mali izađe iz crkve pa ga je upucao u leđa

Ploče su nakon jutrošnjeg dvostrukog ubojstva zavijene u crno. Svjedokinja Mara Parmać poznavala je obje žrtve.

- To se dogodilo oko 15 do 8. Ja sam se tek ustala, mislila sam da je netko istovario neki materijal... Izašla sam kasnije van, bilo je još ljudi. On je već bio mrtav. Upucan je u lijevu stranu. Mislila sam da je moj unuk prolazio ovdje - započela je Mara.

- Približila sam se. Vidjela sam mu naočale, mobitel je imao. Na lijevoj ruci je bilo malo krvi, a ovo drugo je bilo u jakni. Već je bilo beživotno tijelo - užasnuto priča svjedokinja.

Navela je i kako je dječak pohađao prvi ili drugi razred srednje škole te da je i škola bila blokirana dok nije pronađen ubojica.

Ubojica je, prema njenim riječima, prvo ubio brata, a potom dječaka.

- Mali je trebao tu doći na vjeronauk u crkvu. Vjerojatno ga je pratio. Čekao je da iziđe iz crkve, pa ga je ubio tu s leđa - na kraju je rekla Mara.

