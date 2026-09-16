SVJETSKA TRŽIŠTA: Wall Street pao drugi dan zaredom

Na Wall Streetu su cijene dionica pale i u utorak, drugi dan zaredom, jer ulagače zabrinjava rast cijena nafte i prinosa na obveznice uoči odluke američke središnje banke o kamatnim stopama. Dow Jones indeks oslabio je 0,63 posto, na 52.093 boda, dok je S&P 500 skliznuo 0,45 posto, na 7.585 bodova, a Nasdaq 0,78 posto, na 25.981 bod. Ulagače zabrinjava daljnji rast cijena nafte jer se kriza na Bliskom istoku ne smiruje. U posljednja dva tjedna cijene 'crnog zlata' skočile su oko 25 posto, što podržava rast inflacije.

Zbog toga su neke središnje banke već povećale kamatne stope, a očekuje se da će to učiniti i mnoge druge. To, kao i zabrinutosti oko javnog duga, potiče rast prinosa, pa su se jučer prinosi na 10-godišnje američke državne obveznice probili iznad 5 posto i dosegnuli najvišu razinu od 2007. godine.

Jučer je počela dvodnevna sjednica čelnika američke središnje banke, a odluke i poruke očekuju se u srijedu.

Još nedavno ulagači su se nadali da će Fed na ovoj sjednici ostaviti kamate nepromijenjene, no te su nade splasnule prošloga tjedna, nakon izvješća koja su pokazala da inflacija u SAD-u raste, ponajviše zbog rasta cijena nafte.

Na tržištu se procjenjuje da postoji više od 90 posto izgleda da će Fed povećati kamatne stope za 0,25 postotnih bodova.

Zbog toga na tržištima vlada oprez.

„S obzirom na rast cijena nafte i prinosa na obveznice te očekivanja da će Fed u srijedu povećati kamate, nema razloga za agresivniju kupnju dionica dok se situacija ne raščisti. Tim više što je pokrenuta rasprava o tome treba li usporiti tempo razvoja umjetne inteligencije”, kaže Peter Tuz, predsjednik u tvrtki Chase Investment Counsel.

Ovih je dana nekoliko čelnika najvećih tehnoloških kompanija pozvalo da se uspori tempo razvoja umjetne inteligencije zbog rizika od zlouporaba.

To je zabrinulo ulagače, s obzirom da su tehnološki divovi uložili milijarde dolara u razvoj umjetne inteligencije, što je poticalo rast tog sektora i dovelo burzovne indekse na rekordne razine.

Zbog toga je posljednjih dana tehnološki sektor pod pritiskom, ponajviše sektor proizvođača čipova.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer pale. Londonski FTSE oslabio je 0,37 posto, na 10.658 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,15 posto, na 25.402 boda, a pariški CAC 0,34 posto, na 8.090 bodova.