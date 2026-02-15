Oporbenjak Magyar poručio: Mađarska je na prekretnici, sad dolazi kraj Orbanova režima

Nalazimo se na prekretnici, rekao je u nedjelju mađarski lider oporbe Peter Magyar na predizbornom skupu uoči parlamentarnih izbora u travnju, naglašavajući da želi okončati korupciju, vratiti slobode i oživjeti gospodarstvo.

"Na prekretnici smo, sada je vrijeme da odlučimo hoćemo li ostati u režimu utemeljenom na strahu, mržnji i krađi ili ćemo konačno vratiti svoju budućnost", rekao je Magyar, čelnik oporbene stranke TISZA, u govoru u Budimpešti.

TISZA vodi u ispitivanjima javnog mnijenja pred Fideszom premijera Viktora Orbana što je najveći izazov za nacionalističkog vođu otkako se 2010. vratio na vlast.

Magyar je rekao da je TISZA "na rubu pobjede". "Imamo sve što nam je potrebno za pobjedu: većinu, vjerodostojne kandidate, platformu i stručnjake; Tisza je spremna vladati", rekao je.

Dan ranije, premijer Viktor Orban obećao je da će nastaviti svoju borbu protiv "potkupljenih civilnih pseudoorganizacija, novinara, sudaca i političara", računajući na pobjedu na parlamentarnim izborima u travnju.

Orban je izjavio da se predsjednik SAD-a Donald Trump, koji ga podržava, "pobunio protiv globalne mreže liberala - poslovnih ljudi, medija i političara - čime je također poboljšao naše šanse".

Prikazao je Magyara, kao "briselsku marionetu", koju podržavaju multinacionalne korporacije. Tvrdi da će, ako oporba pobijedi, "džepovi mađarskih obitelji biti ispražnjeni".

No Magyar je u govoru ustvrdio da je mađarsko gospodarstvo trenutno "u slijepoj ulici".

Obećao je da će se uhvatiti u koštac s korupcijom, optužujući Viktora Orbana i njegove saveznike za bogaćenje.

"Vrijeme je da korupciju nazovemo njezinim imenom: krađom", izjavio je pred svojim pristašama, optužujući Orbanov tabor da preusmjerava golemi novac na jahte i privatne investicijske fondove.

Ako bude izabran, obećao je da će njegova stranka jamčiti „potpunu transparentnost u ugovorima koji uključuju javna sredstva“ i „vratiti“ sve čega je Mađarska „bila lišena šesnaest godina“.

Optužio je Orbana i da špijunira svoje protivnike.

„Ako mogu kopati u moj privatni život, onda to mogu učiniti i svima ostalima“, ustvrdio je, rekavši da želi „zemlju u kojoj svi mogu živjeti u miru“.

Premijera kritičari optužuju za ušutkavanje kritičkih glasova iz pravosuđa, akademske zajednice, medija i civilnog društva te za ograničavanje prava manjina.

Peter Magyar također je pozvao svog suparnika da se s njim javno suoči prije izbora.

Pozvao je i mlade ljude, kao i Mađare koji žive u inozemstvu, da izađu na izbore.

Očekuje se da će američki državni tajnik Marco Rubio posjetiti Budimpeštu u nedjelju navečer.

U petak je Donald Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social ponovio svoju podršku Viktoru Orbanu, nazvavši ga "uistinu snažnim i moćnim vođom s dokazanom sposobnošću postizanja fenomenalnih rezultata".