'PRLJAVA BOMBA'

Tadić upozorava: 'Ovo je rat, ne operacija! Uskoro ćemo vidjeti ima li Iran nuklearno oružje'

Zagreb: Održan znanstveni skup Third DONES Users Workshop | Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Nuklearni stručnjak tvrdi da su ciljevi Washingtona ratni i upozorava na opasnost otvaranja nuklearne faze sukoba

Admiral

Fizičar i nuklearni stručnjak Tonči Tadić gostovao je u emisiji Novi dan na N1, gdje je bez zadrške komentirao napad SAD-a i Izraela na Iran. Njegova poruka je jasna: ovo nije ograničena vojna akcija. - Mislim da je korektno govoriti o ratu SAD-a i Izraela protiv Irana, a ne o nekakvoj ograničenoj vojnoj operaciji. Skala napada, razmjer napada i trajanje govori da se radi o ratu. Trumpovi postavljeni ciljevi su doista pravi ratni ciljevi. Ne radi se ni o čemu ograničenom - rekao je Tadić. Naglašava da brzina kojom je Teheran popunio vrh vlasti nakon likvidacija pokazuje da je režim bio spreman.

- To što je ovdje isto indikativno je brzina kojom je iransko vodstvo našlo zamjene za državno čelništvo. Unatoč očekivanjima SAD-a i Izraela da će obezglavljivanje iranske države voditi na brze pregovore, to se nije dogodilo. Režim je već davno prije pripremio zamjene za one koji su likvidirani i nastavlja funkcionirati - kazao je.

'Ako Iran ima nuklearno oružje, vrijeme je da to vidimo'

Tadić se osvrnuo i na scenarij u kojem bi Iran posegnuo za takozvanom prljavom bombom ili čak nuklearnim oružjem.

- To ćemo saznati vrlo brzo. I kod 'prljave bombe' i nuklearne bombe postoje tri stvari o kojima treba voditi računa. To su tehnologija, vojna primjena i politička pozadina - dodaje.

Upozorava da bi uporaba nuklearnog oružja značila dramatičnu eskalaciju.

- Korištenje nuklearnog oružja ne znači preokret u ratu, znači otvaranje nuklearnog rata. Ako se nastavi napad na Iran ovim intenzitetom - to su okolnosti u kojima režim, ako doista raspolaže nuklearnim oružjem, koristi to nuklearno oružje - govori Tadić i dodaje: 'Ako ga nemaju, mogu posegnuti za prljavom bombom, ali pitanje je mogu li uopće dobaciti prljavu bombu s radioaktivnim materijalom do Izraela ili bilo kojih američkih saveznika na Bliskom istoku'.

Na kraju je upozorio na moguće posljedice takvog poteza.

- Postići će samo to da će druga strana uzvratiti istom mjerom. Otvorit će se nuklearna faza rata koja nikome u Iranu ne može donijeti ništa dobro - zaključuje Tadić.

