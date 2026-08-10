Tajfun pogodio Kinu, evakuirali milijun ljudi, prometni je kolaps

Najsnažniji tajfun koji je pogodio Kinu ove godine, nazvan Delfin, udario je u istočnu obalu zemlje donoseći sa sobom vjetrove uraganske snage i ekstremne oborine. Kineske vlasti izdale su crveni alarm, najvišu razinu upozorenja, i provele masovnu evakuaciju više od milijun stanovnika iz ugroženih priobalnih područja, dok je promet u regiji gotovo potpuno paraliziran.

Nacionalni meteorološki centar upozorio je na "izvanredne pljuskove", s prognozama da bi u dijelovima središnjeg i istočnog Zhejianga moglo pasti između 250 i 500 milimetara kiše. Ova količina padalina u nekim područjima približna je godišnjem prosjeku. Ministarstvo vodnih resursa upozorilo je na mogućnost velikih poplava na nekoliko rijeka te na opasnost od bujičnih poplava i klizišta u planinskim predjelima.

Foto: NASA NASA

Potpuni prometni kolaps i obustava rada

Preventivne mjere bile su goleme. Više od milijun ljudi moralo je napustiti svoje domove, a otvoreno je više od tisuću hitnih skloništa. Samo u gradu Wenzhou, koji broji devet milijuna stanovnika, evakuirano je više od 900.000 ljudi. U susjednoj provinciji Fujian iseljeno je gotovo 99.000 stanovnika iz rizičnih zona, dok je u Šangaju evakuirano najmanje 30.000 ljudi.

Prometna infrastruktura u regiji doživjela je potpuni kolaps. Na dvije glavne zračne luke u Šangaju otkazano je gotovo 1.500 letova, dok je u obližnjem Hangzhouu otkazano dodatnih 270 letova. Obustavljene su stotine trajektnih linija u Zhejiangu i Fujianu, a zaustavljeni su i radovi na svim pomorskim gradilištima.

Kako navodi kineska državna televizija CCTV, obustavljene su i neke željezničke linije kako bi se osigurala sigurnost putnika. Kineski dužnosnici nisu prijavili smrtne slučajeve, no državni mediji izvijestili su o nestanku devetogodišnjeg dječaka iz Wenlinga, kojeg je u more povukla bujica.

Foto: SOCIAL MEDIA

Posljedice i u susjednim zemljama

Prije dolaska u Kinu, tajfun Delfin prešao je preko južnih japanskih otoka, gdje je na Okinawi ozlijeđeno sedam osoba, a više od 5.000 kućanstava ostalo je bez električne energije.

Oluja je donijela jake kiše i na Tajvan, uzrokujući otkazivanje više od 180 letova. Zanimljivo je da je tajfun uzrokovao i rekordne vrućine stotinama kilometara južnije. U Hong Kongu je u nedjelju izmjerena temperatura od 36,9 °C, najviša otkad postoje mjerenja od 1884. godine, zbog vrućeg zraka koji je oluja potisnula prema gradu.

*uz korištenje AI-ja