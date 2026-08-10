Tajfun je stigao do kopna u nedjelju poslijepodne po lokalnom vremenu u blizini grada Yuhuana u provinciji Zhejiang, s udarima vjetra koji su u središtu oluje prelazili 150 kilometara na sat, što odgovara snazi uragana prve kategorije.
Tajfun pogodio Kinu, evakuirali milijun ljudi, prometni je kolaps
Najsnažniji tajfun koji je pogodio Kinu ove godine, nazvan Delfin, udario je u istočnu obalu zemlje donoseći sa sobom vjetrove uraganske snage i ekstremne oborine. Kineske vlasti izdale su crveni alarm, najvišu razinu upozorenja, i provele masovnu evakuaciju više od milijun stanovnika iz ugroženih priobalnih područja, dok je promet u regiji gotovo potpuno paraliziran.
Nacionalni meteorološki centar upozorio je na "izvanredne pljuskove", s prognozama da bi u dijelovima središnjeg i istočnog Zhejianga moglo pasti između 250 i 500 milimetara kiše. Ova količina padalina u nekim područjima približna je godišnjem prosjeku. Ministarstvo vodnih resursa upozorilo je na mogućnost velikih poplava na nekoliko rijeka te na opasnost od bujičnih poplava i klizišta u planinskim predjelima.
Potpuni prometni kolaps i obustava rada
Preventivne mjere bile su goleme. Više od milijun ljudi moralo je napustiti svoje domove, a otvoreno je više od tisuću hitnih skloništa. Samo u gradu Wenzhou, koji broji devet milijuna stanovnika, evakuirano je više od 900.000 ljudi. U susjednoj provinciji Fujian iseljeno je gotovo 99.000 stanovnika iz rizičnih zona, dok je u Šangaju evakuirano najmanje 30.000 ljudi.
Prometna infrastruktura u regiji doživjela je potpuni kolaps. Na dvije glavne zračne luke u Šangaju otkazano je gotovo 1.500 letova, dok je u obližnjem Hangzhouu otkazano dodatnih 270 letova. Obustavljene su stotine trajektnih linija u Zhejiangu i Fujianu, a zaustavljeni su i radovi na svim pomorskim gradilištima.
Kako navodi kineska državna televizija CCTV, obustavljene su i neke željezničke linije kako bi se osigurala sigurnost putnika. Kineski dužnosnici nisu prijavili smrtne slučajeve, no državni mediji izvijestili su o nestanku devetogodišnjeg dječaka iz Wenlinga, kojeg je u more povukla bujica.
Posljedice i u susjednim zemljama
Prije dolaska u Kinu, tajfun Delfin prešao je preko južnih japanskih otoka, gdje je na Okinawi ozlijeđeno sedam osoba, a više od 5.000 kućanstava ostalo je bez električne energije.
Oluja je donijela jake kiše i na Tajvan, uzrokujući otkazivanje više od 180 letova. Zanimljivo je da je tajfun uzrokovao i rekordne vrućine stotinama kilometara južnije. U Hong Kongu je u nedjelju izmjerena temperatura od 36,9 °C, najviša otkad postoje mjerenja od 1884. godine, zbog vrućeg zraka koji je oluja potisnula prema gradu.
*uz korištenje AI-ja
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