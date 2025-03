Tajna broja 187: Evo što znači jeziva tetovaža na razbojniku koji je poginuo u pljački u Splitu

Jučer je Splićane šokirala scena iz samog centra grada, kada je Fran Petrinović, dugogodišnji kriminalac upao u Erste banku. Ovaj razbojnik, poznat je policiji zbog svoje kriminalne prošlosti, a odslužio više od 20 godina zatvorske kazne. Na društvenim mrežama se hvalio tetovažama koje je imao po cijelom tijelu.

Tetovaže koje uključuju radikalne poruke i simbole povezane s nasiljem, samo su dodatni dokaz njegovog opasnog svjetonazora. Na prsima ima istetovirano 'Protect my Family, Country and Friends', što bi u prijevodu na hrvatski jezik značilo 'Zaštiti moju obitelj, zemlju i prijatelje'. Uz to, stoji i šahovnica, uz hrpu metaka poredanih u niz. U američkom zakonodavnom sustavu, broj 187 često se koristi kao šifra za ubojstvo.

Uz taj broj, kojeg ima i na prsima, tetovirao je i napis 'Kill all pedophiles and rapists', u prijevodu 'Ubiti sve pedofile i silovatelje'.

Tetovaža 187. je popularna među bandama diljem svijeta i znači da je osoba koja ju ima bila u zatvoru zbog ubojstva. Zaživjela je i u pop kulturi, pa se tako spominje u pjesmi Dr. Drea "Deep Cover" ili u pjesmi YNW-a Melly's "Murder on My Mind.

Petrinović, koji iza sebe ima čak 19 oružanih pljački, dijelio je puno toga na društvenim mrežama. Često se prisjećao svojih prijatelja, ali je dijelio i fotografije sebe dok je bio mlađi, dok je u podlogama koristio pjesme američkog rock sastava Jon Bon Jovi te grupe Guns N‘ Roses. Tu su se našli i kadrovi iz Splita i obitelji.

Podsjetimo, jučer oko podneva, stotinjak metara od Policijske uprave i Županijskog suda u Splitu, dogodila se prava drama. Razbojnik je upao u poslovnicu, potegao pištolj i uzeo zaštitara za taoca. S vrećicom je prišao djelatnicama i zatražio novac. One su mu ga u strahu predale. Svjedoci pričaju kako su se pucnjevi čuli i unutar banke, a ubrzo su na mjesto stigle i policajke, koje su u tom trenutku bile u ophodnji. Počela je galama, pucnjevi koji su odjekivali cestom, a onda tišina. Razbojnik je mrtav pao u grmlje kraj banke. Ubrzo je došla i Hitna medicinska pomoć, koja je mogla samo utvrditi da je muškarac mrtav.

Iz Državnog odvjetništva kažu kako je razbojnik preminuo od zadobivenih ozljeda, a fatalan je bio metak u glavu. I dalje nije poznato je li ga pogodila policajka ili je presudio sam sebi.