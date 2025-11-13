Obavijesti

Tajna groba 0001 u Čakovcu: Na njemu nema ni ploče ni križa

Na polju 32 čakovečkoga groblja, u desetom redu, smješteno je posebno grobno mjesto. Potpuno travnata površina, bez ikakvih oznaka, ali oko njega ipak brojne svijeće i cvijeće. Dodijeljeno je čakovečkoj bolnici

Kažu da je bebin prvi plač najljepša glazba koju jedan roditelj može čuti. Mnogima nije važan ni spol ni hoće li biti punašno i s puno kose ili plavih očiju - važno im je samo jedno, a to je zdravlje djeteta. Međutim, ponekad zaglušujuća tišina zarobi rađaonu, a roditelji prime najgoru moguću vijest. Vijest o mrtvorođenčetu. U tim izuzetno teškim okolnostima, ne reagiraju svi jednako. Neki ne preuzmu ostatke mrtvorođenog djeteta. Tada se za dostojanstveni pokop tih beba pobrine zdravstvena ustanova u kojoj je dijete mrtvorođeno. Bolnica u Čakovcu, jedina nam je poslala odgovor na pitanje o ovoj temi.

