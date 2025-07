Tajna na Molatu: Kupio brod za 21.000 €, isplovio s Čehom pa ga ubio. Nema ni tijela ni broda

Vjerujem da je moj brat Alex Burkov - živ, kazao je njegov brat Ruslan, koji se obratio 24sata, nudeći nagradu za bilo kakvu informaciju koja se tiče njegovog brata, koji je nestao na odmoru u Hrvatskoj, a zadarska policija je potom uhitila Antona Fishera te ga osumnjičila za teško ubojstvo svog poslovnog partnera čije tijelo još nije nađeno.

Istražni zatvor Fischeru u trajanju od mjesec dana ističe sljedeći tjedan, točnije do 24. srpnja, kada će se odlučiti njegova daljnja sudbina. No, obitelj Burkov se ne miri s idejom kako Alexa više nema.

- Zadnji put sam ga vidio živog 20. lipnja kad mi je rekao da se ide na put od 2 do 3 dana te da se on vraća u Češku - rekao je Ruslan, te dodaje kako nikad nije vidio osumnjičenog Antona Fischera uživo nit se ikad žalio na njega da ima ikakvih problema s njime.

No, zato je zadarska policija je odradila opsežno kriminalističko istraživanje, i nedugo nakon što je prijavljen nestanak Burkova uhitila Fishera. Puno je nelogičnosti u svojoj obrati iznio Fisher pa tako stoji da je imao lakše ozljede, ali je prvo rekao da mu je na šaku pala boca kisika, a u obrani kako je ozlijeđen jer je ronio bez ronilačkog odjela.

Nadalje, Fischer na otoku Viru ima apartmane, ali, prilikom pregleda kamera, nađeno je kućište, ali samo ono, bez hard discova ili druge memorije. Fischer se među druge prijatelje vratio bez Alexa s kojim je navodno imao razmirice te ga iskrcao u uvali Sabuša na otoku Molatu. Tek je mjesto iskrcaja potpuno nelogično jer se ne može kopnenim putem stići do mjesta na otoku, ali se nedugo nakon navodnog Alexovog iskrcaja s broda, Anton pojavio u mjestu i u lokalnom caffe baru ga tražio pokazujući njegovu sliku konobarici.

I sam brod koji je nestao je misterija jer kao ni Alex nije pronađen, a Anton je izjavio da se brod pokvario te da ga je predao nepoznatoj osobi na servis. Zadarska policija je pretražila sve brodske servise, marine, benzinska pumpe na moru, no navodno pokvareni brod nije pronašla. Zanimljivo, brod, omanji u tipu fishermana Fisher je kupio nekoliko dana prije kobnog odlaska na more, i to za 21 tisuću eura.

- Alex nije bio dobar mornar, kao ni ribar - rekao je brat Ruslan, koji je u šoku jer se nedugo nakon nestanka, točnije 23. lipnja supruga osumnjičenik pozvala poziv na skupštinu svim suvlasnicima tvrtke, među kojima je i nestali. Logično je da se čovjek koji se tada u Hrvatskoj vodio kao nestali, nije mogao odazvati na skupštinu, ali čak ni to nije sve jer je Fischer tvrdio da on nema poslovne odnose s Burkovim te da se u njegovom apartmanu pojavio - nepozvan.

Sutkinja istrage Iva Lovrin je u rješenju o zatvoru posebno apostrofirala misao kako Fisherova obrana je toliko neživotna i nelogična da vrijeđa inteligenciju i policije i zadarskog državnog odvjetništva, te mu je odredila mjesec dana pritvora koji ističe sljedeći četvrtak.