Tajni plan Amića za eliminaciju načelnika Udbine: 'Ugrozili su tri obitelji, sreća pa se saznalo'

Prvo su prijetili ubojstvom Josipu Seučeku, načelniku Udbine, u siječnju 2022., za to su dobili i zatvorske kazne, no Amići su sad otišli korak dalje. Pokušali su naručiti ubojstvo načelnika Seučeka. Od veljače do početka ožujka kontaktirali su potencijalnog ubojicu, koji je policiji i otkrio njihov plan.

No ovaj put su iza rešetaka s Darkom Amićem, za razliku od prošlog puta kad je bio sa sinovima, završili supruga Nada i zet Ivan Odorović, i to pod optužbom za poticanje za ubojstvo te poticanje na dovođenje u opasnost života i imovine.

- Postoji osnovana sumnja da je 50-godišnja osumnjičenica u određenom vremenu u veljači 2026. do 6. ožujka 2026. na području Ličko-senjske županije od osobe koju je poznavala zatražila da počini kazneno djelo ubojstva na štetu 55-godišnjeg hrvatskog državljanina, što je ovaj odbio učiniti. Postoji osnovana sumnja da je i 51-godišnji hrvatski državljanin u istom razdoblju od iste osobe zatražio da počini kazneno djelo ubojstva na štetu 39-godišnjeg hrvatskog državljanina, stoji u priopćenju karlovačkog DORH-a.

Iako DORH ne navodi tko su, 39-godišnjak je Josip Seuček.

- Oni su ugrozili tri obitelji, s troje i više djece, ali mi je laknulo da se ipak unaprijed saznalo jer bojim se pomisliti što bi se dogodilo da se njihov plan obistinio. Svi znamo što je bilo prije četiri godine, kad su mi prijetili ubojstvom, ali se nadam da će sustav ipak reagirati ovaj put bolje - rekao je načelnik Udbine.

Poticanje na ubojstvo nije jedini zločin koji su Amići pokušali dogovoriti jer su od iste osobe, a riječ je o jednom od svjedoka u slučaju Pukanić, koji se nedavno doselio na područje Udbine, tražili da počini još jedno kazneno djelo.

- Osnovano se sumnja i da su 50-godišnja osumnjičenica i 31-godišnji osumnjičenik od iste osobe u istom razdoblju zatražili da na štetu 39-godišnjeg i 42-godišnjeg hrvatskog državljana počini kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom što je ovaj odbio učiniti - objavili su na stranicama DORH-a, no ne navodi se da su Amići tražili da se Seučeku i još jednom vlasniku imanja radi velika šteta na imovini, i to paljenjem te trovanjem stoke.

- Bili smo u Karlovcu jučer cijeli dan, određen im je istražni zatvor na mjesec dana. Na teret im se stavlja poticanje na ubojstvo i dovođenje u opasnost života i imovine. Branili su se šutnjom - rekao je Neven Antić, odvjetnik Amićevih.

A Krbavsko polje i Udbina još živo pamte Amiće koji su vlasnici OPG-a te su godinama uzimali rekordne potpore za konje, u milijunskim iznosima, no nisu se o životinjama uopće brinuli. Ljudima su životinje nanosile mnogobrojne štete, a i vozači su na cestama imali prometne nesreće. Službeno je zabilježeno više od 15 naleta automobila na konje kojima su oni bili vlasnici. Imaju na desetke prijava, između ostalog proboli su čovjeka vilama, a sedam su godina držali 60-godišnjeg čovjeka kao roba, za što su dobili zatvorske kazne.