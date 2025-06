Tajni život nedovršene bolnice u Blatu: Skladište, tajni prolazi i poligon za brojne vojne igre

Životinjske i ljudske kosti iz srednjeg vijeka, eksponati pomorske mine i minolovke, kazališne scenografije, bolnički kreveti i druga oprema, namještaj... Sve to i tko zna što još čuvalo se u skladištima u utrobi divovskog kompleksa nedovršene Sveučilišne bolnice u zagrebačkom Blatu. Do velikog požara prije dva tjedna mnogi nisu ni znali da se prostor ispod bolnice, na razini -1, od ranih 2000-ih, a prema nekim neslužbenim informacijama, čak i ranije tijekom 1990-ih, koristio za skladištenje svega i svačega. Bila je to, usudit ćemo se reći, svojevrsna javna tajna. Znalo se, ali se u javnosti o tome uglavnom nije pričalo. Prema originalnom projektu taj je dio bio predviđen za parking, odnosno garaže i njemu su skladišta zapravo improvizirana, odnosno prostori su pregrađivan čeličnim mrežama i vratima kako bi se napravila skladišta. Tek je nesretni požar opet vratio ovu intrigantnu građevinu u fokus javnosti, i to baš sad, kad se sve glasnije priča o njezinu rušenju.

