PREDSJEDNIK LAI:

'Tajvan ne želi kinesku jednu zemlju, dva sustava. Moramo održati slobodu i demokraciju'

Foto: Ann Wang/REUTERS

Lai je rekao da Republika Kina, što je službeni naziv Tajvana, i Narodna Republika Kina "nisu podređene" jedna drugoj te da se "suverenitet Tajvana ne može kršiti ili anektirati"

Tajvan ne želi kinesku "jednu zemlju, dva sustava" i mora održati svoju slobodu i demokraciju te biti odlučan braniti se, rekao je u petak predsjednik Lai Ching-te, odbacujući najnoviji pokušaj Pekinga da otok stavi pod kinesku kontrolu. Kina je ovog tjedna izjavila da "apsolutno neće" isključiti upotrebu sile nad Tajvanom, zauzevši mnogo oštriji ton od niza članaka u državnim medijima koji su obećavali blagonaklonu vladavinu ako otok dođe pod Peking u okviru sustava autonomije koji koristi za Hong Kong i Macau.

Lai, kojeg Kina smatra "separatistom", rekao je vojnicima u vojnoj bazi u sjevernom tajvanskom Hukouu da samo snaga može donijeti pravi mir.

"Prihvaćanje agresorskih zahtjeva i napuštanje suvereniteta sigurno ne može postići mir. Stoga moramo dostojanstveno i odlučno održavati status quo, čvrsto se protiveći aneksiji, agresiji i prisilnom napretku ujedinjenja", rekao je.

„Odbacujemo 'jedna zemlja, dva sustava' jer ćemo zauvijek podržavati naš slobodni i demokratski ustavni sustav“, dodao je Lai.

Kineski ured za poslove s Tajvanom nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar.

Nijedna veća politička stranka na Tajvanu ne podržava kinesku ideju "jedna zemlja, dva sustava".

Lai je rekao da Republika Kina, što je službeni naziv Tajvana, i Narodna Republika Kina "nisu podređene" jedna drugoj te da se "suverenitet Tajvana ne može kršiti ili anektirati", kao i da o njegovoj budućnosti može odlučivati ​​samo njegov narod.

"Tajvanski narod koji štiti svoj suverenitet i čuva svoj demokratski i slobodan način života ne bi se smjelo smatrati provokacijom. Ulaganje u nacionalnu obranu je ulaganje u mir'', dodao je.

Lai se obvezao povećati vojnu potrošnju na 5 posto BDP-a do 2030. godine, jačajući obranu otoka suočenu s rastućom prijetnjom od strane njegovog divovskog susjeda Kine.

Lai je bio u Hukouu na svečanosti puštanja u rad prve bojne tenkova M1A2T Abrams na Tajvanu, koje je proizvela tvrtka General Dynamics Land Systems, podružnica američke tvrtke General Dynamics.

Tajvan je do sada primio 80 od 108 tenkova M1A2T koje je naručio od Sjedinjenih Država, najvažnijeg međunarodnog podupiratelja i dobavljača oružja za otok, unatoč nedostatku formalnih diplomatskih odnosa.

Tenk M1A2T može ispaljivati ​​visokoeksplozivne protutenkovske bojeve glave i streljivo kinetičke energije, poput oklopno probojnih projektila stabiliziranih krilima.

