Svjedok napada na taksista: 'Izvadili su nož pa zapucali'

Svjedoci sinoćnje incidenta kada je propucan taksist u dubrovačkim Pločama za Dubrovački dnevnik su ispričali kako je prava drama izbila nešto iza ponoći.

- Bila je to uobičajena gužvovita ljetna noć u Dubrovniku. Naime, dvojica muškaraca su došla i tražila A.M., a kada su ga pronašli, prvo su na njega vikali i naguravali se te izvukli nož, nakon čega je on počeo bježati - ispričao je jedan od kolega taksista detalje tragedije koja se dogodila u noći sa srijede na četvrtak.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Dodaje kako je jedan od napadača izvukao pištolj i zapucao više puta. Dva metka su pogodila 28-godišnjaka, a oni su pobjegli prije dolaska policije.

Iz policije su izvijestili kako je poznat identitet jednog od napadača, a Dubrovački dnevnik neslužbeno doznaje kako je riječ o muškarcu u ranim dvadesetim godinama. Policija intenzivno traga za počiniteljima. Podsjetimo, taksist iz Dubrovnika propucan je u srijedu prije ponoć na Pločama, u samom centru Dubrovnika, a prema njemu su navodno ispalili šest metaka.

Očevici kažu da ga je jedan od metaka pogodio u koljeno te da je sve počelo naguravanjem da bi na kraju kulminiralo i pucnjavom te ranjavanjem.

Nakon ukazane liječničke pomoći ranjeni je 28-godišnjak prevezen u dubrovačku bolnicu, gdje je zadržan na liječenju. Ravnatelj bolnice Marijo Bekić rekao je za Hinu da je 28-godišnjak stabilno i izvan životne opasnosti.

- Propucan je u obje noge. Zadobio je ustrjelnu ranu natkoljenice i prostrjelnu ranu potkoljenice. Operativno je zbrinut i smješten na Ortopedsko-traumatološkom odjelu, objasnio je Bekić.