Obavijesti

News

Komentari 0
PROMETNA NESREČA

Talijan (34) motociklom izletio s kolnika kod Primoštena: Teško je ozlijeđen, završio je u bolnici

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
Talijan (34) motociklom izletio s kolnika kod Primoštena: Teško je ozlijeđen, završio je u bolnici
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

U Općoj bolnici u Šibeniku potvrđene su mu teške tjelesne ozljede. Nakon pružene liječničke pomoći pušten je na kućnu njegu

Na županijskoj cesti ŽC 6127 u Primoštenu dogodila se prometna nesreća u kojoj je teško ozlijeđen 34-godišnji državljanin Italije, vozač motocikla talijanskih registracijskih oznaka, izvijestili su iz PU šibensko-kninske.

Prema rezultatima očevida, vozač pri ulasku u lijevi nepregledni zavoj nije prilagodio brzinu kretanja uvjetima na cesti i prometnim znakovima (ograničenje 30 km/h), zbog čega je izgubio nadzor nad vozilom. Motocikl je izletio s kolnika na kameno-travnatu površinu, otprilike 1,5 metar ispod razine ceste, gdje je vozač zajedno s vozilom pao na tlo.

NEPRILAGOĐENA BRZINA Austrijanac (67) na motociklu zabio se u automobil kod Zadra: Dvoje ozlijeđenih, u bolnici su
Austrijanac (67) na motociklu zabio se u automobil kod Zadra: Dvoje ozlijeđenih, u bolnici su

U Općoj bolnici u Šibeniku potvrđene su mu teške tjelesne ozljede. Nakon pružene liječničke pomoći pušten je na kućnu njegu.

Vozaču je zbog počinjenog prekršaja izdan obavezni prekršajni nalog temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Dok su pomagali ženi (30) koju je pogodila raketa u Makarskoj, svatovi su otišli slaviti u BiH
OTIŠLI SLAVITI U ČAPLJINU

Dok su pomagali ženi (30) koju je pogodila raketa u Makarskoj, svatovi su otišli slaviti u BiH

Dok su liječnici pružali pomoć djevojci (30), neslužbeno doznajemo da su svatovi napustili Hrvatsku te su otišli u Čapljinu gdje se nastavilo svadbeno slavlje.
Tko je Alen Muhić: 'Četnik je '92 silovao moju majku. Rodila me i pobjegla. Našao sam ih oboje'
O NJEMU SNIMILI DVA FILMA

Tko je Alen Muhić: 'Četnik je '92 silovao moju majku. Rodila me i pobjegla. Našao sam ih oboje'

Nakon gostovanja u Nedjeljom u 2 donosimo životnu priču Alena Muhića. Danas radi kao medicinski tehničar u bolnici u kojoj je i rođen. Tada su ga udomili domar bolnice Muharem i njegova supruga Advija. 'Oni su mi pokazali da obitelj ne određuje krv, već srce', kaže Alen
Liječnici o borbi za život žene koja je stradala na svadbi: Ne pamtimo ovakav slučaj i ozljede
'SVE SMO POKUŠALI'

Liječnici o borbi za život žene koja je stradala na svadbi: Ne pamtimo ovakav slučaj i ozljede

Nakon što je žena pogođena signalnom raketom na vjenčanju u Šibeniku, liječnici iz Opće bolnice Šibenik opisali su kako je izgledala borba za njezin život

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025