Talijan (34) motociklom izletio s kolnika kod Primoštena: Teško je ozlijeđen, završio je u bolnici

Na županijskoj cesti ŽC 6127 u Primoštenu dogodila se prometna nesreća u kojoj je teško ozlijeđen 34-godišnji državljanin Italije, vozač motocikla talijanskih registracijskih oznaka, izvijestili su iz PU šibensko-kninske.

Prema rezultatima očevida, vozač pri ulasku u lijevi nepregledni zavoj nije prilagodio brzinu kretanja uvjetima na cesti i prometnim znakovima (ograničenje 30 km/h), zbog čega je izgubio nadzor nad vozilom. Motocikl je izletio s kolnika na kameno-travnatu površinu, otprilike 1,5 metar ispod razine ceste, gdje je vozač zajedno s vozilom pao na tlo.

U Općoj bolnici u Šibeniku potvrđene su mu teške tjelesne ozljede. Nakon pružene liječničke pomoći pušten je na kućnu njegu.

Vozaču je zbog počinjenog prekršaja izdan obavezni prekršajni nalog temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama.