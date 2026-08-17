Talijan iz zabave zapalio vatru na plaži u Puli: Stigla i policija

Policija je u nedjelju oko 21 sat dobila dojavu o tome da je netko plaži Lungomare u Puli zapalio vatru. Tamo su zatekli 23-godišnjeg Talijana koji je iz zabave skupio suho granje i naložio vatru. Sve je ugasio kada su policajci došli.

Zahvaljujući pravovremenoj dojavi građana i reakciji policije, prilikom paljenja vatre nije nastala nikakva materijalna šteta.

- Radi počinjenja prekršaja, policija je izvijestila nadležni Odjel inspekcije Službe civilne zaštite Pazin koji će preuzeti daljnji postupak prema talijanskom državljaninu - navodi policija.

Policijska uprava istarska upozorava građane kako je, sukladno Županijskoj odluci o uvjetima loženja vatre na otvorenom prostoru u razdoblju, od 1. lipnja do 31. listopada na području Istarske županije zabranjeno svako loženje vatre na otvorenom prostoru te u tom razdoblju javne vatrogasne postrojbe ne izdaju odobrenja za loženje vatre na otvorenom.

Tijekom ljetnih mjeseci zbog velikih vrućina i visokih temperature postoji veća opasnosti od izbijanja požara na otvorenom prostoru.

Najčešći uzroci požara na otvorenom prostoru su nekontrolirano spaljivanje korova i suhe trave, korištenje otvorenih ložišta, roštilja, bacanje opušaka i slično. Ovakvi se požari zbog nedovoljne pozornosti lako mogu proširiti na šume, stambene i gospodarske objekte te ugroziti ljudske živote.

- Stoga upozoravamo građane i turiste da se pridržavaju zabrane paljenja vatre na otvorenom, da ne bacaju zapaljive predmete kroz prozore vozila, da provjere jesu li sve poduzeli da ne nastane požar te da vlastitim vozilima ne zatvaraju vatrogasne prilaze interventnim vozilima - poručili su iz policije.