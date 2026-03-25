Talijanu je vozačku oduzela matična policija zbog isteka valjanost
Talijan pulskoj policiji lagao da je izgubio vozačku: Otkrili su da laže pa dobio kaznenu prijavu
Istarska policija priopćila je kako ih je talijan pokušao prevariti tako što im je lagao, pa su oni njemu napisali kaznenu prijavu. 48-godišnjak je u pulskoj policiji prijavio gubitak vozačke dozvole, da bi istraživanjem otkrili da je njegovu vozačku uzela talijanska policija radi isteka roka važenja.
- Protiv 48-godišnjaka se nadležnom državnom odvjetništvu podnosi kaznena prijava u redovnom postupku - priopćili su iz policije.
