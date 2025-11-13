Talijani traži pomoć u istrazi o snajperistima u Sarajevu: Bogati plaćali da ubijaju civile?

Tužiteljstvo u Milanu koje je otvorilo istragu o navodima da su bogati Talijani tijekom rata u BiH putovali do Sarajeva i tamo s okolnih brda pucali na njegove stanovnike zatražilo je od Mehanizma za međunarodne kaznene sudove uvid u dokumentaciju koja bi mogla pomoći rasvjetljavanju tog slučaja.

Rimski list la Repubblica koji kontinuirao izvještava o tom slučaju u četvrtak piše kako je iz Milana u Den Haag poslan zahtjev za uvid u svjedočenje Johna Jordana, bivšeg vatrogasca iz SAD-a koji je tijekom rata u BiH dragovoljno pomagao lokalnim vatrogascima kako bi mogli obavljati svoj posao i tijekom ratne opsade.

Jordan, nekadašnji američki marinac, bio je jedan od svjedoka na suđenju ratnom zapovjedniku bosanskih Srba Ratku Mladiću. U svjedočenju iz 2012. godine govorio je o tome kako je u BiH stigao potaknut medijskim izvještajima o stradanju civila a 1994. godine teško je ranjen kada je pomagao u gašenju požara u Sarajevu.

U tom je svjedočenju rekao da su vatrogasci bili izravne mete pripadnika vojske bosanskih Srba, ali da su to bili i civili te djeca te da je takvim snajperskim napadima i osobno svjedočio.

No talijanski list se referira na njegovo ranije svjedočenje iz 2007. godine u procesu vođenom protiv Dragomira Miloševića, bivšeg zapovjednika tzv. sarajevsko-romanijskog korpusa vojske bosanskih Srba koji je zbog opsade Sarajeva na kraju osuđen na 29 godina zatvora.

Upravo taj njegov iskaz u kojemu je svjedočio i o smrti jednog dječaka ubijenog snajperskim metkom navodno predmet zanimanja tužiteljstva u Milanu jer bi mogao rasvijetliti ulogu stranih državljana, takozvanih turista-snajperista, koji su, prema tvrdnjama svjedoka, plaćali kako bi ubijali civile tijekom opsade Sarajeva.

Istraga o tom svojevrsnom lovu na ljude pokrenuta je na temelju prijave novinara Ezija Gavazzenija a ta tema prvi put je otvorena 2022. godine nakon prikazivanja dokumentarnog filma "Sarajevo safari" u kojemu anonimni svjedoci govore o tome da su tijekom rata u BiH bogataši iz Italije uz posredovanje jedne agencije iz Trsta dolazili u okolicu Sarajeva i tamo s položaja vojske bosanskih Srba pucali na ljude.

Mete su bili i vojnici i civili, uključujući žene i djecu a za njih su navodno bili spremni platiti najveće novčane iznose.

Jordan je, piše u četvrtak la Repubblica citirajući njegove tvrdnje koje do sada nisu bile u fokusu, u Den Hagu izjavio da je kod Sarajeva opetovano viđao ljude koji su mu izgledali kao stranci.

"Po odjeći, oružju koje su nosili i načinu na koji su se kretali bilo je jasno da nisu odavde. Vodili su ih lokalni ljudi, gotovo kao vodiči", izjavio je uz opasku kako je slične je prizore opazio i u okolici Mostara.

Jordan je objašnjavao da su stranci koje je viđao bili čudno odjeveni, odnosno kombinirali su vojnu i civilnu odjeću no od okruženja najviše ih je izdvajalo oružje koje su imali.

Navodno su posjedovali puške koje su više ličile na lovačko oružje a Jordan ga je usporedio s onim koje se koristi u lovu na divlje svinje.

"Bilo je jasno da su izvan konteksta. Stranci, amateri, ali opasni", izjavio je. Tvrdio je i kako je osobno svjedočio da su im mete bili civili, a posebice djeca.

"Ako želite uništiti obitelj, pogodite dijete. To slama sve ostale", kazao je Jordan pred Haaškim tribunalom

Milanski tužitelj Alessandro Gobbis, specijaliziran za slučajeve s terorističkom pozadinom, pokušava razjasniti ove navode a osim na haašku dokumentaciju oslanja se i na podatke koje je tijekom rata u BiH prikupljana talijanska vojna obavještajna služba SISMI.