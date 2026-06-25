Talijanka (26) skočila sa stijene od osam metara u Istri, pala na leđa u plićak. Ima teške ozljede

Talijanka (26) teško je ozlijeđena u srijedu prilikom skoka sa stijene na rtu Kamenjak, javila je istarska policija. Djevojka je skakala s visine od oko osam metara, no pri padu je završila u plićaku.

Nesreća se dogodila oko 13 sati kada je Talijanka skakala s izrazito strme stijene. U jednom je trenutku izgubila smjer skoka te leđima udarila o morsku površinu u plitkom dijelu. Drugi kupači pružili su joj prvu pomoć do dolaska hitne pomoći, koja ju je prevezla u pulsku bolnicu. Tamo je utvrđeno da je zadobila teške tjelesne ozljede.

Kako bi se izbjegle ovakve nesreće, Policijska uprava istarska upozorava građane i turiste da budu oprezni prilikom skakanja u more. Ne skačite u vodu s velikih visina ni na mjestima gdje ne znate točnu dubinu. Policija također ne preporučuje skakanje sa stijena i drugih lokacija koje nisu uređene kao skakaonice ili je na njima skakanje zabranjeno.