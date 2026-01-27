Španjolska daje papire za 500.000 migranata: 'Moći će raditi u bilo kojem sektoru...'

"Moći će raditi u bilo kojem sektoru, u bilo kojem dijelu zemlje", izjavila je španjolska ministrica za migracije Elma Saiz na konferenciji za medije. Španjolska vlada vjeruje da će tako popuniti prazninu u radnoj snazi i suzbiti starenje stanovništva.

"Vlada će regulirati status tih ljudi kako bi dala prava osobama koje su već u Španjolskoj", napomenula je ministrica.

Mjera se odnosi na one koji su se nalazili u Španjolskoj najmanje pet mjeseci u kontinuitetu do 31. prosinca, kao i na one koji su podnijeli zahtjev za međunarodnu zaštitu prije tog datuma. Kao dokaz će morati pokazati bilo kakav javni ili privatni dokument iz kojeg se to vidi ili kombinaciju jednog i drugog.

Podnositelji zahtjeva za regulacijom statusa moraju imati čist kazneni dosje i ne smiju predstavljati prijetnju javnom redu. Dozvole će se odnositi ​​i na njihovu djecu koja već žive u Španjolskoj.

Očekuje se da će se rok za podnošenje zahtjeva otvoriti u travnju i trajati do kraja lipnja.

Plan će biti usvojen uredbom koja neće trebati odobrenje u parlamentu, gdje koalicija predvođena socijalistima nema većinu.

Konzervativna i krajnje desna oporba napala je vladu, rekavši da će takve mjere potaknuti više ilegalne imigracije.

Alberto Nunez Feijoo, čelnik Narodne stranke, glavne desne oporbene stranke, napisao je na X-u da bi "apsurdni" plan "preopteretio javne službe".

"U socijalističkoj Španjolskoj, ilegalno se nagrađuje", istaknuo je i obećao da će promijeniti migracijsku politiku "od vrha do dna" ako preuzme vlast.

Španjolska Katolička Crkva bila je među organizacijama koje su pohvalile potez, pohvalivši "čin socijalne pravde".

Socijalistički premijer Pedro Sanchez vjeruje da su Španjolskoj potrebni imigranti kako bi popunili praznine u radnoj snazi ​​i suzbilo se starenje stanovništva koje bi moglo ugroziti mirovine i državu blagostanja.

Službeni podaci objavljeni u utorak pokazali su da su 52.500 od 76.200 novozaposlenih u posljednjem tromjesečju prošle godine bili stranci.

Otvoreniji stav Španjolske u suprotnosti je s trendom u kojem su europske vlade pooštrile migracijske politike pod pritiskom stranaka tvrde desnice, a koje su ojačale ​​diljem Europske unije.

Oko 840.000 nedokumentiranih migranata živjelo je u Španjolskoj početkom siječnja 2025., većinom iz Latinske Amerike, prema think-tanku Funcas.

Španjolska je jedan od glavnih europskih ulaza za ilegalne migrante koji bježe od siromaštva, sukoba i progona, s desecima tisuća uglavnom subsaharskih afričkih dolazaka na Kanarske otoke u sjeverozapadnoj Africi.

Prema najnovijim podacima Nacionalnog statističkog zavoda, u Španjolskoj živi više od sedam milijuna stranaca od ukupno od 49,4 milijuna stanovnika.