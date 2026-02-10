Talijanski ribari pustoše more uz Palagružu, svjetioničar je ogorčen: 'Ovo je pokolj...'

S najudaljenijeg hrvatskog arhipelaga stigao je novi vapaj koji je sinoć uzburkao društvene mreže. Nakon što je Palagružu dvaput pogodilo snažno jugo s valovima višima od osam metara, dugogodišnji svjetioničar otvoreno je optužio državne institucije da su ovo strateški važno područje prepustile 'talijanskim kriminalcima.

Voislav Šain, svjetioničar koji na Palagruži radi već 26 godina, tvrdi da domaćih ribara gotovo više i nema. Nekadašnji brodovi iz Komiže nestali su, a zamijenili su ih strani, uglavnom talijanski ribari koji, prema njegovim riječima, ilegalno i nekontrolirano haraju morem, piše portal Morski.hr.

– Dolaze s bocama za ronjenje, love ježince, razbijaju prstace i uništavaju sve što je ostalo. Ovo je sramota – poručuje Šain, koji upozorava da se morski ekosustav pred očima svih nepovratno uništava.

Posebno ga ljuti što su zakoni promijenjeni tako da stranci putem interneta mogu relativno lako dobiti dozvole, dok je nadzor na terenu gotovo nepostojeći. Policija, kaže, reagira tek nakon poziva, a često nema ovlasti ili kapaciteta spriječiti pljačku.

– Postavljaju šatore, noću gliserima prebacuju ulov u Italiju. Svi znaju što se događa, ali nitko ne reagira – tvrdi svjetioničar.

Njegove riječi potvrđuje i viški ribar Damir Karoza Kalambera, koji kaže da su susreti i sukobi s talijanskim ribarima česti. Policija povremeno intervenira, ali kazne su minimalne, a prekršitelji se brzo vraćaju.

Šain zato traži hitne mjere zabranu sportskog ribolova u području Palagruže, izmjene zakona i proglašenje arhipelaga nacionalnim parkom kako bi se spasilo ono malo preostalog morskog bogatstva.

– Jastog i škarpina su gotovo nestali, mreže se ostavljaju u moru i ubijaju sve redom. Ovo je pokolj nad Jadranom – zaključuje ogorčeno.