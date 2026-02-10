Obavijesti

News

Komentari 4
NEMA POMOĆI?

Talijanski ribari pustoše more uz Palagružu, svjetioničar je ogorčen: 'Ovo je pokolj...'

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: < 1 min
Talijanski ribari pustoše more uz Palagružu, svjetioničar je ogorčen: 'Ovo je pokolj...'
Foto: mup

Svjetioničar Voislav Šain traži hitne mjere zabranu sportskog ribolova u području Palagruže, izmjene zakona i proglašenje arhipelaga nacionalnim parkom kako bi se spasilo ono malo preostalog morskog bogatstva

Admiral

S najudaljenijeg hrvatskog arhipelaga stigao je novi vapaj koji je sinoć uzburkao društvene mreže. Nakon što je Palagružu dvaput pogodilo snažno jugo s valovima višima od osam metara, dugogodišnji svjetioničar otvoreno je optužio državne institucije da su ovo strateški važno područje prepustile 'talijanskim kriminalcima.

Voislav Šain, svjetioničar koji na Palagruži radi već 26 godina, tvrdi da domaćih ribara gotovo više i nema. Nekadašnji brodovi iz Komiže nestali su, a zamijenili su ih strani, uglavnom talijanski ribari koji, prema njegovim riječima, ilegalno i nekontrolirano haraju morem, piše portal Morski.hr.

– Dolaze s bocama za ronjenje, love ježince, razbijaju prstace i uništavaju sve što je ostalo. Ovo je sramota – poručuje Šain, koji upozorava da se morski ekosustav pred očima svih nepovratno uništava.

POPLAVA NA JADRANU "Nikad nismo vidjeli nešto ovakvo, more je naraslo 70 centimetara i prelilo se na rivu"
"Nikad nismo vidjeli nešto ovakvo, more je naraslo 70 centimetara i prelilo se na rivu"

Posebno ga ljuti što su zakoni promijenjeni tako da stranci putem interneta mogu relativno lako dobiti dozvole, dok je nadzor na terenu gotovo nepostojeći. Policija, kaže, reagira tek nakon poziva, a često nema ovlasti ili kapaciteta spriječiti pljačku.

– Postavljaju šatore, noću gliserima prebacuju ulov u Italiju. Svi znaju što se događa, ali nitko ne reagira – tvrdi svjetioničar.

Njegove riječi potvrđuje i viški ribar Damir Karoza Kalambera, koji kaže da su susreti i sukobi s talijanskim ribarima česti. Policija povremeno intervenira, ali kazne su minimalne, a prekršitelji se brzo vraćaju.

Šain zato traži hitne mjere zabranu sportskog ribolova u području Palagruže, izmjene zakona i proglašenje arhipelaga nacionalnim parkom kako bi se spasilo ono malo preostalog morskog bogatstva.

– Jastog i škarpina su gotovo nestali, mreže se ostavljaju u moru i ubijaju sve redom. Ovo je pokolj nad Jadranom – zaključuje ogorčeno.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Ova škola u Hrvatskoj testirala je sve svoje učenike na droge i alkohol, a ovo su rezultati...
ŠOKANTAN PRVI DAN

Ova škola u Hrvatskoj testirala je sve svoje učenike na droge i alkohol, a ovo su rezultati...

Analizu su provodili odmah, pa su roditelji već isti dan dobili na uvid rezultate provedenog testiranja...
Prave se ludi, a bande otimaju kuće po Hrvatskoj! Ministar Habijan: 'Provjerite ove papire'
NEKRETNINSKE PRIJEVARE

Prave se ludi, a bande otimaju kuće po Hrvatskoj! Ministar Habijan: 'Provjerite ove papire'

Posljednja prijevara, u kojoj je šesteročlana banda na čelu s bivšim manekenom Robertom DiCaprijem okrivljena da je oduzela nekretnine vrijedne pet milijuna eura, pokazuje kako lažirani dokumenti lagano prođu
Novi HDZ-ov ministar Ružić ima ušteđevinu, stan, kuće i BMW-ove. Ovo je njegova imovinska
DOLAZI UMJESTO PILETIĆA

Novi HDZ-ov ministar Ružić ima ušteđevinu, stan, kuće i BMW-ove. Ovo je njegova imovinska

Imovinska kartica pokazuje da obitelj posjeduje i nekoliko nekretnina. Tu je i ušteđevina novog ministra...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026